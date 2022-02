Cassano distrugge Zaniolo: “É un giocatore normale, la Roma gioca male anche per colpa sua” Antonio Cassano ha usato parole durissime nei confronti di Nicolò Zaniolo, che non reputa un calciatore di prima fascia: “Corre a testa bassa e non guarda nessuno”.

A cura di Alessio Morra

Il nome di Nicolò Zaniolo è uno dei più discussi di questi ultimi giorni. Il centrocampista della Roma è stato protagonista nel match con il Genoa. Il giocatore ligure aveva segnato il gol da tre punti nel finale, mail VAR lo annulla e poco dopo Zaniolo è espulso. Mourinho, dopo averlo sferzato in passato, ha difeso il suo giocatore nella conferenza stampa che ha fatto seguito a Roma-Genoa. Il nome di Zaniolo è stato caldissimo sui social nelle ultime ore, anche a causa di una frase detta in tv dalla c.t. della nazionale femminile dell'Italia, provocando anche la reazione della madre del calciatore. Ma del ventiduenne ha parlato anche Cassano, che è stato durissimo.

Nell'ormai classico appuntamento della Bobo Tv, trasmissione che da quasi due anni va in onda sul canale twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano si è trovato a parlare di Nicolò Zaniolo, che secondo l'ex fantasista di Bari Vecchia non è un campione: "Zaniolo è un giocatore normale. Lo ripeto ancora una volta, i grandi giocatori sono altri. Ha solo un bel tiro e forza fisica ma poi corre a testa bassa e non guarda nessuno".

La critica è stata contestualizzata, e secondo Cassano il gioco non proprio brillante dei giallorossi è figlio anche dell'eccessivo individualismo di Zaniolo: "La Roma gioca male anche per colpa sua perché non passa mai la palla a nessuno. Non è capace di fare un uno e due o un filtrante tra le linee. Ha avuto parecchi infortuni, si però non mi convince. A ventidue anni ancora non ha fatto il salto di qualità".

E Cassano punzecchia anche Mourinho, che schiera in attacco Zaniolo che lui invece vedrebbe più arretrato: "Dovrebbe diventare una mezzala alla Hamsik, non lo vedo come seconda punta". Di parere opposto invece Vieri, che apprezza il numero 22 dei giallorossi: "Zaniolo è forte, se ci lavori sopra diventerà un grande giocatore. Fisicamente è straripante".