Rino Gattuso è finito al centro di un dibattito tra i tifosi del Tottenham che ha portato il club londinese a non sceglierlo per la sua panchina. L'allenatore calabrese ha vissuto dei giorni complessi dopo la rottura con la Fiorentina, a meno di un mese dall'accordo; e l'ipotesi di andare in Premier League sfumata perché i tifosi degli Spurs hanno tirato fuori vecchie dichiarazioni del tecnico ex Napoli e Milan su temi civili e sociali: una vicenda di difficile lettura da qualsiasi lato la si prenda. Nel giro di poche ore il campione del mondo del 2006 è passato da essere il principale candidato a essere messo da parte per le pressioni da parte dei Supporter Trust.

Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile e attuale coach della Lazio, sul suo profilo ufficiale di Twitter ha difeso Gennaro Gattuso dopo l’accaduto nelle scorse ore: “Io e Rino Gattuso abbiamo lavorato insieme al Milan e non abbiamo mai smesso di scambiarci idee e competenze professionali. Gattuso è contro ogni forma di discriminazione ed è una persona dalle doti rare. Chi afferma il contrario non lo conosce”. La Morace ha lavorato a Milanello nello stesso periodo di Ringhio in rossonero e ha ribadito quanto sia stato corretto il loro rapporto, soffermandosi sulla sua contrarietà ad ogni forma di discriminazione.

Dopo il divorzio con la Viola, il nome di Gattuso è stato subito accostato al Tottenham ma oltre la Manica subito sono arrivati in cima alla classifica degli hashtag #NoToGattuso e #GattusoOut. C'è un precedente piuttosto recente che fa riferimento a Gattuso e al Tottenham ed è lo scontro con Joe Jordan nell'incrocio di Champions League a San Siro tra il Milan e gli Spurs. Intanto il club di Daniel Levy non ha ancora trovato il successore di José Mourinho dopo l'interregno di Mason e la situazione si complica con il passare del tempo.