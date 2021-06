Gennaro Gattuso al Tottenham. È bastato che in Inghilterra rimbalzasse la notizia del fallimento della trattativa con Paulo Fonseca e dell'apertura verso l'ex milanista per scatenare le contestazioni dei tifosi. Nemmeno è arrivato a Londra che l'ex tecnico del Napoli ha già suscitato il disappunto, l'ira da parte dell'ambiente.

Dalla Fiorentina all'Inghilterra (al posto di Fonseca)

Lui ha strappato il contratto con la Fiorentina, alla quale aveva detto sì nemmeno venti giorni prima, mentre dal quartier generale degli Spurs il neo-manager, Fabio Paratici, che lo avrebbe voluto alla Juventus, preparava il terreno per il ribaltone. L'allenatore portoghese è stato liquidato proprio quando tutto sembrava pronto e anche gli ultimi dettagli burocratici messi in ordine. Niente di fatto, s'è visto estromesso da un momento all'altro, in un ‘ringhio'.

La trattativa tra gli Spurs e Ringhio

Lui resta disoccupato dopo aver chiuso il proprio rapporto con i giallorossi, Gattuso si accomoda tra le fila degli Spurs con un contratto biennale – sono le ultime notizie che arrivano sull'intesa -. Ma da quelle parti non l'hanno presa bene. Anzi, l'hanno presa malissimo. Gli account social del Tottenham sono stati letteralmente presi d'assalto dai sostenitori che brandendo hashtag del tipo #GattusoOut (il più gettonato) oppure #NoToGattuso hanno sfogato tutto il proprio biasimo per la scelta della società.

Perché i tifosi del Tottenham ‘odiano' Gattuso

I motivi? Due in particolare che il tweet di un appassionato degli Spurs riassume in maniera molto lucida e senza insulti. In buona sostanza gli viene contestato di non essere abbastanza esperto e titolato come allenatore; quello scontro con Joe Jordan in un Milan Tottenham di anni fa non gli è mai stato perdonato.

"Che cosa ha Gattuso? Gioca a un calcio difensivo orribile, ha fatto la figura del bambino quando ha giocato contro gli Spurs, ha afferrato il nostro ex vice allenatore per il collo, ha cercato di dargli una testata. E non ha fatto nulla di buono nella sua carriera manageriale".