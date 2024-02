Carlos Augusto ha un piede in campo sul fallo laterale e l’Inter fa gol: perché è tutto regolare La moviola del gol del 2-0 in Inter-Salernitana mostra l’assist di Carlos Augusto per l’argentino direttamente dalla rimessa laterale. L’ex Monza al momento della battuta aveva però parte del piede in campo ma il gol è comunque buono da regolamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Inter-Salernitana è stata una partita senza storia. Il 4-0 dei nerazzurri sui campani certifica la qualità della squadra di Inzaghi sempre più prima in classifica. Nel post gara però la moviola del match mostra una particolarità relativa al secondo gol realizzato da Lautaro Martinez. L'argentino mette a segno il raddoppio dell'Inter quasi subito dopo la rete di Thuram che aveva sbloccato la partita. L'azione si articola sulla fascia sinistra grazie a un'intuizione di Carlos Augusto che serve il Toro direttamente dalla rimessa laterale sorprendendo la difesa granata.

Inizialmente la rapidità d'esecuzione dell'ex esterno mancino del Monza era stata un po' contestata da alcuni giocatori della Salernitana che avevano fatto notare all'arbitro come la rimessa laterale del giocatore fosse irregolare. La giocata di Carlos Augusto però è assolutamente regolare. Il regolamento in questo caso parlo chiaro e al capitolo 15 specifica proprio questa casistica. Al punto 1 viene infatti evidenziata la procedura di battuta della rimessa laterale: "Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul terreno all’esterno di questa e lanciare il pallone con entrambe le mani da dietro e al di sopra della testa, dal punto in cui è uscito dal terreno di gioco".

La parte del regolamento riguardante la rimessa laterale.

Rivedendo le immagini si nota infatti come il piede sinistro di Carlos Augusto al momento della battuta, quando ancora aveva la palla tra le braccia, fosse solo in parte in campo mentre il piede destro era appoggiato con la punta sulla linea. Dubbi risolti in pochi secondi rivedendo le immagini che danno ragione all'arbitro Piccinini. In questo caso infatti un gol è irregolare se anche un solo piede è interamente dentro il terreno di gioco oltrepassando la linea che delimita il campo.

Nell'azione contestata il piede sinistro del giocatore dell'Inter era in parte sulla linea e in parte in campo. Mentre la punta del piede destro toccava la parte esterna. Rimessa dunque regolare che aveva fatto solo sorgere qualche dubbio inizialmente. Un'azione importante che ha visto curiosamente assegnato a Carlos Augusto un assist per questa giocata, insolito da una rimessa laterale.