Cancelo snobba l’Inter e va al Barcellona: per i blaugrana accetta un drastico taglio di stipendio

Joao Cancelo ha fatto la sua scelta. Il terzino portoghese ha deciso di dare priorità al Barcellona, mettendo in secondo piano l'Inter nonostante un'operazione già ben avviata tra i nerazzurri e l'Al-Hilal. La differenza non l'hanno fatta le cifre, ma la volontà del giocatore, che ha sempre indicato il ritorno in blaugrana come unica vera opzione.

Il club catalano lo considera una soluzione affidabile e immediata, tanto da aver presentato una prima offerta ufficiale. Un segnale che Cancelo aspettava da tempo e che ha sbloccato definitivamente la situazione. L'esterno, che aveva già vestito la maglia blaugrana nella stagione 2023-24 in prestito dal Manchester City, non ha mai nascosto il desiderio di tornare a Barcellona.

Taglio di stipendio e sì immediato: l'Inter resta fuori

Il nodo economico non ha fermato Cancelo. Pur di tornare al Barcellona, il portoghese ha accettato un drastico taglio dell'ingaggio, rinunciando a una proposta economicamente più vantaggiosa dell'Inter. Secondo quanto riportato, il suo stipendio in blaugrana sarà inferiore ai 5 milioni di euro lordi, una cifra nettamente più bassa rispetto a quella garantita per intero dall'Al-Hilal (circa 15 milioni annui) e a quanto prospettato dai nerazzurri (che avrebbero coperto una parte più cospicua del maxi-ingaggio).

L'Inter, che aveva impostato l'operazione come soluzione temporanea a causa dell'infortunio di Denzel Dumfries, era consapevole delle difficoltà. Nonostante l'accordo con il club saudita (che prevedeva anche una possibile contropartita tecnica) Cancelo non ha mai aperto davvero a un ritorno in Serie A. Decisiva, ancora una volta, la sua volontà: il Barcellona davanti a tutti, anche a costo di sacrifici economici importanti.

Rottura con Inzaghi e fuori rosa all'Al-Hilal: perché Cancelo ha detto no all'Inter

La scelta di Joao Cancelo nasce da lontano e non è solo economica. Il terzino portoghese ha messo il Barcellona davanti a tutti, lasciando sullo sfondo l'Inter nonostante un'operazione già impostata tra i nerazzurri e l'Al-Hilal.

Negli ultimi mesi, inoltre, il 31enne ha vissuto una fase complicata in Arabia Saudita: spesso ai margini del progetto tecnico dell'Al-Hilal, con un ruolo sempre più marginale e poi finito fuori dalle rotazioni di Simone Inzaghicon cui il feeling si è rotto da un pezzo. Una situazione che lo ha spinto a cercare con decisione una via d'uscita, ma a condizioni precise. L'Inter rappresentava una soluzione praticabile, quasi di emergenza, ma non quella desiderata dal giocatore, che non ha mai aperto fino in fondo a un ritorno in Serie A.

Barcellona, Champions e Mondiali 2026: la scelta di carriera di Cancelo

Cancelo ha scelto il Barcellona perché risponde perfettamente alle sue esigenze sportive. Il portoghese vuole tornare a giocare in un campionato competitivo, in un ambiente che già conosce, in una squadra che disputa la Champions League e che gli garantisca maggiore visibilità internazionale. Un passaggio ritenuto fondamentale per riconquistare un ruolo centrale nel Portogallo in vista dei Mondiali 2026, che si disputeranno al termine di questa stagione.

In quest'ottica, il sacrificio economico è passato in secondo piano. Cancelo ha accettato un drastico taglio di stipendio, rinunciando a cifre più alte pur di tornare in blaugrana. Il Barcellona, inizialmente orientato su altri ruoli, ha cambiato strategia e presentato un'offerta ufficiale, trovando l'immediato sì del giocatore. Determinante anche il lavoro del suo entourage, con Jorge Mendes in costante contatto con la dirigenza blaugrana.