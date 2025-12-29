Cancelo fuori rosa all’Al-Hilal, Simone Inzaghi non lo vuole più: dove può andare in Italia e in Europa

L’esperienza di João Cancelo all’Al-Hilal sembra essere arrivata rapidamente ai titoli di coda. Secondo quanto riportato dal quotidiano saudita Arriyadiyah, Simone Inzaghi avrebbe preso una decisione drastica, scegliendo di non inserire il terzino portoghese nella lista dei calciatori registrati per la seconda metà della stagione di Saudi League. Una scelta forte, che equivale di fatto a una bocciatura tecnica e che sancisce l’uscita di Cancelo dal progetto del club di Riyad.

L’esclusione dall’elenco degli utilizzabili rende l’addio nel mercato di gennaio praticamente inevitabile. Arrivato in Arabia Saudita con grandi aspettative e un curriculum di primissimo livello, Cancelo non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nello scacchiere di Inzaghi. Ora il suo futuro sembra nuovamente puntare verso l’Europa, considerata una priorità assoluta dal giocatore stesso.

Cancelo fuori rosa, Inzaghi lo mette alla porta all'Al-Hilal: è pronto a tornare in Europa

Dopo aver vestito alcune delle maglie più prestigiose del calcio continentale – Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona – il laterale lusitano potrebbe rientrare nel calcio che conta con condizioni estremamente favorevoli.

La prospettiva di una partenza a costo zero o a cifre contenute rende Cancelo un’opportunità molto appetibile, soprattutto per i club di Serie A, sempre attenti a profili di esperienza internazionale.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi decisivi: diversi club stanno monitorando la situazione, pronti ad approfittare di una rottura ormai evidente tra il giocatore e l’Al Hilal. Dove può andare in Italia e in Europa? Molte squadre stanno già sondando il terreno con Jorge Mendes e non è scontato che non possano esserci novità anche per la Serie A, considerando la possibilità che il club arabo contribuisca al pagamento dell’ingaggio per facilitare la separazione: l'Inter avrebbe bisogno di un laterale destro, visto il problema di lungo corso di Dumfries; e la Roma potrebbe rappresentare una valida opzione per il calciatore classe 1994.

Il terzino portoghese è finito nel mirino di diversi club di Premier League (Aston Villa, Manchester United e Tottenham) e di alcune società di vertice del campionato portoghese (Benfica su tutte): sullo sfondo resta anche una suggestione che porta al Barcellona, al momento più defilata ma non del tutto esclusa.

Quel che è certo è che l’avventura saudita di Joao Cancelo, iniziata con ambizioni importanti, si chiuderà molto prima del previsto. Il suo nome è destinato a essere uno dei più caldi del mercato invernale, con un ritorno in Europa che appare sempre più vicino.