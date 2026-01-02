Perché per Cancelo all’Inter non è ancora fatta anche se l’Al Hilal ha accettato l’offerta nerazzurra

L’Inter ha incassato il via libera dell’Al Hilal per il prestito di Joao Cancelo, ma la trattativa resta bloccata. Il nodo non è economico né tecnico: tutto dipende dalla volontà del giocatore.

L'Inter ha fatto il suo. I nerazzurri hanno raggiunto un accordo di massima con l'Al Hilal per il trasferimento in prestito di Joao Cancelo, con il club saudita disposto a coprire una parte consistente dell'ingaggio. Un'intesa che, sul piano dei club, rende l'operazione sostenibile e pronta a essere finalizzata.

Il motivo dello stand-by, però, è un altro. A oggi manca ancora il via libera definitivo del giocatore, che pur avendo aperto al ritorno in Europa non ha sciolto le riserve sulla destinazione. L'Inter spinge per chiudere in tempi brevi, ma la trattativa resta sospesa esclusivamente per una scelta personale del terzino portoghese.

Le cifre dell'accordo tra Inter e Al Hilal per Cancelo

Cancelo è sotto contratto con l'Al Hilal fino al 2027 e percepisce circa 15 milioni di euro netti a stagione. È stato però messo fuori lista e cerca una nuova squadra per tornare protagonista e arrivare al meglio ai Mondiali 2026. Da qui la necessità di trovare una soluzione immediata.

L'Inter ha proposto di farsi carico di circa 3–4 milioni di euro netti per sei mesi, chiedendo all'Al Hilal di coprire il resto. Tradotto su base annuale, per i nerazzurri sarebbe un investimento paragonabile a uno stipendio da 6 milioni di euro all'anno, che renderebbe Cancelo uno dei giocatori più pagati della rosa. Un segnale chiaro della volontà del club.

Il fascino del Barcellona congela l'affare

Il vero ostacolo si chiama Barcellona. Cancelo è fortemente tentato da un ritorno in Catalogna, dove ha già giocato e lasciato un buon ricordo. Al momento, però, il Barça non ha affondato il colpo: pesano i dubbi interni e soprattutto l'ingaggio elevato del giocatore, fuori scala rispetto alle attuali possibilità economiche del club.

Questa situazione alimenta l'attendismo del portoghese. Cancelo non ha rifiutato l'Inter, ma continua a sperare in una mossa dei blaugrana. Ed è proprio questa attesa a tenere l'operazione in sospeso.

Inzaghi, Acerbi e gli incastri sullo sfondo

Nei dialoghi tra Inter e Al Hilal non si parla solo di Cancelo. I due club stanno infatti valutando anche possibili incastri difensivi, con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij come nomi graditi a Simone Inzaghi, pronto a riabbracciare giocatori già allenati in nerazzurro.

A Milano, invece, Cristian Chivu ha dato il suo assenso all'operazione Cancelo, ritenuta di livello superiore rispetto ad altre soluzioni di fascia. Ma anche questo aspetto resta secondario finché non arriva il sì del diretto interessato. Sul fondo resta anche un timido interesse della Juventus, che si è limitata a un sondaggio senza mai entrare davvero nella trattativa.

L'Inter dunque ha l'accordo con l'Al Hilal, ha sistemato i conti e ha individuato in Cancelo il profilo ideale per la fascia destra. Ma la trattativa resta in stand-by perché il giocatore non ha ancora scelto. Finché il Barcellona resterà una suggestione aperta, l'affare non potrà chiudersi. A Milano aspettano. Cancelo prende tempo.