Perché Cancelo ha rotto con Simone Inzaghi in Arabia e può tornare subito utile all’Inter di Chivu

Joao Cancelo entra di diritto nella lista delle alternative concrete per riempire il vuoto lasciato sulla destra da Dumfries. Conosce già l’ambiente Inter, è un cursore destro naturale, perfetto a tutta fascia nel 3-5-2 di Chivu e Inzaghi lo ha scaricato dall’Al Hilal. Ma ci sono due nodi da sciogliere: l’ingggio monstre (15 milioni a stagione) e l’integrità dopo la recidiva al bicipite femorale.

Il "Demone" può correre in aiuto della "sua" Inter anche a distanza: Simone Inzaghi ha infatti deciso de depennare il nome di Joao Cancelo dalla lista degli stranieri che ritiene possano essere utili alla causa del suo Al Hilal in questa seconda parte di stagione. Cosa c'entra l'Inter? L'esterno portoghese potrebbe diventare la classica occasione di mercato invernale per i nerazzurri che sono alle prese da tempo con il sostituto del lungodegente Dumfries che ha lasciato un vuoto sulla fascia destra, tallone d'Achille di Cristian Chivu. Non un parametro zero ma pur sempre un giocatore che avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire quel ruolo e che conosce bene l'ambiente per il suo passato interista. Tuttavia, due nodi da scogliere: l'ingaggio faraonico e l'integrità del giocatore.

Cancelo escluso da Simone Inzaghi all'Al Hilal: l'assist del Demone per l'Inter

L'antefatto è essenziale: la decisione di Simone Inzaghi ha reso possibile una manovra di mercato che potrebbe soccorrere l'Inter sulla fascia destra, dove si stanno provando alternative ma senza successo e convinzione. Il "Demone" ha escluso Joao Cancelo dalla lista dei giocatori registrati per la Saudi Pro League per la seconda metà della stagione, a causa di un infortunio che non ha consentito al portoghese di esprimersi al meglio e sfruttando le regole sul numero di giocatori stranieri a propria disposizione. Così, Cancelo è di fatto sul mercato e l'opzione Inter potrebbe diventare concreta visto che avrebbe intenzione di riprendere a giocare con continuità per trovare spazio nel Portogallo ai Mondiali 2026.

Cancelo nella sua unica stagione all’Inter, campionato 2017–2018: in prestito dal Valencia non fu riscattato per il Fair Play Finanziario

Cancelo e il contratto con l'Al Hilal: ingaggio impossibile, anche in prestito

Tuttavia, il suo contratto attuale con il club arabo rimane valido: Cancelo sta cercando una soluzione per tornare in Europa sfruttando il mercato di gennaio, probabilmente tramite un prestito, e comunque, bisognerà trattare non solo con il suo potente procuratore, Jorge Mendes, ma anche con l'Al Hilal che ne detiene il cartellino e che ha il giocatore sotto contratto con uno stipendio monstre da 15 milioni a stagione (fino al 2027). In caso di prestito, la cifra dovrebbe essere divisa ma resta pur sempre altissima, impossibile soprattutto per l'Inter che sul portoghese ha già messo gli occhi addosso, valutando l'eventuale occasione nel caso di un forte sconto cavalcando la voglia di Inzaghi di liberarsi di un esubero non più gradito.

Cancelo e l'Inter: un ritorno 8 anni dopo e soluzione per la fascia destra

Sul fronte tecnico, Joao Cancelo si incastrerebbe perfettamente sulla fascia abbandonata da Dumfries che si è fatto operare e che appare sempre più lontano dal dedicare presente e futuro per la causa nerazzurra. In primo luogo, il portoghese conosce bene l'ambiente interista: nel 2017-18, solo 24enne, arrivò in prestito dal Valencia. Alla fine della stagione, per problemi di fair play finanziario, l'Inter fu costretta a rinunciare al riscatto, fissato a 35 milioni di euro e suo malgrado dovette rinunciare all'esterno che finì alla Juventus. Ma quella parentesi nerazzurra è rimasta comunque una condivisione positiva a tal punto che un possibile ritorno sarebbe ben gradito sia dal club che dal giocatore, anche se fosse solamente fino a fine stagione.

L'infortunio di Cancelo al Al Hilal, di cosa si tratta e perché l'Inter lo deve valutare

Pur sapendosi adattare, Cancelo nasce come esterno destro, proprio dove oggi l'Inter evidenzia le maggiori carenze. Nel corso del tempo oltre alle caratteristiche prevalentemente offensive ha sviluppato buone doti anche in fase di non possesso, migliorando l'attenzione e la disciplina tattica. Nel 3-5-2 di Chivu, sarebbe un ottimo cursore a tutto campo che potrebbe tornare utile anche in un eventuale 3-4-3. Ciò che è da valutare, ovviamente, non è l'eventuale apporto tecnico ma l'integrità del giocatore: la recidiva al bicipite femorale lo ha obbligato ad uno stop più lungo del previsto, privandogli di fatto un posto nel Portogallo e collezionando solo una trentina di presenze nell'Al Hilal.