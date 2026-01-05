Cancelo all’Inter, decisa la deadline: uno tra Acerbi o de Vrij nell’operazione con l’Al Hilal

L’Inter fissa un ultimatum per Joao Cancelo e lega ogni uscita di Acerbi o de Vrij all’operazione. Il calciatore portoghese ha tempo fino a martedì per decidere, in attesa di una possibile mossa del Barcellona.

Emergono novità sempre più rilevanti sulla pista Joao Cancelo–Inter. A fare chiarezza è Fabrizio Romano, secondo cui il dialogo tra i nerazzurri, il giocatore e l’Al Hilal è ormai entrato in una fase decisiva, anche sul piano ufficiale.

Prima della sfida con il Bologna, l’Inter ha reso esplicita la propria strategia. Giuseppe Marotta ha confermato pubblicamente che il club è al lavoro per rinforzare le corsie esterne e, in questo contesto, il nome di Cancelo resta in cima alla lista.

Nelle ultime ore l’Inter ha comunicato in modo formale all’Al Hilal che un’eventuale partenza di Acerbi o de Vrij potrà avvenire esclusivamente all’interno di un’operazione collegata all’arrivo del terzino portoghese. Nessuna apertura, dunque, a trattative separate: senza Cancelo, i due difensori resteranno a Milano.

Cancelo-Inter, entro martedì la scelta: uno tra Acerbi o de Vrij nell’operazione con l’Al Hilal

La sensazione è che il tempo stringa anche per il diretto interessato. Cancelo attende di capire entro l’inizio della settimana se il Barcellona intenda davvero fare sul serio, presentando un’offerta concreta.

In caso di mossa decisa da parte dei blaugrana, la sua priorità resterebbe la Catalogna; diversamente, l’Inter è pronta a chiudere l’operazione senza ulteriori esitazioni, forte della convinzione condivisa da Ausilio e Chivu.

A confermare l’urgenza della situazione arrivano anche indiscrezioni dal Medio Oriente. Fonti interne all’Al Hilal, citate dal quotidiano Asharq Al-Awsat, riferiscono che l’Inter avrebbe concesso a Joao Cancelo tempo fino a martedì per dare una risposta definitiva all’offerta messa sul tavolo per il suo ingaggio.

Le prossime ore, quindi, si preannunciano cruciali: il bivio è tracciato e il futuro del portoghese potrebbe definirsi a brevissimo.