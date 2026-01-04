Marotta conferma l’interesse su Cancelo: “Opportunità che valutiamo”. Cosa manca per il ritorno all’Inter

Marotta conferma le voci dei contatti tra Inter e Cancelo, “giocatore dalle caratteristiche giuste e all’altezza degli altri in rosa” che si vuole cercare nel mercato invernale per colmare il buco a destra creatosi per l’infortunio di Dumfries. Il presidente nerazzurro apre anche ad eventuali scambi (Acerbi e de Vrij, vecchi scudieri del Demone Inzaghi), ma c’è un problema: il Barcellona.

Beppe Marotta non si è tirato indietro nel pre Inter-Bologna che conclude il primo turno di questo 2026. Il presidente nerazzurro ha parlato anche di mercato, con la sessione invernale oramai praticamente aperta e nella quale dovrà arrivare qualche rinforzo per la rosa di Chivu visti i continui impegni e i tanti infortuni. In primis quello di Dumfries che ha scoperchiato la falla sulla destra dove si stenta a trovare rimedio. Così, il nome di Joao Cancelo, il portoghese che potrebbe ritornare in nerazzurro, come i rumors e le indiscrezioni evidenziano. Di fronte alle quali Marotta non nega l'evidenza: "Classica opportunità di mercato, che stiamo valutando: ha le caratteristiche giuste".

Cancelo nel mercato invernale dell'Inter: sostituto perfetto di Dumfries

Una opportunità da valutare. Tradotto significa semplicemente che l'Inter c'è ed è interessata al giocatore. Come non esserlo? Cancelo rappresenta il nome giusto al posto giusto nel momento giusto, con caratteristiche che all'Inter oggi mancano: un esterno destro naturale, cursore di fascia che vada oltre l'attesa di riavere Dumfries. Nasta adattare Carlos Alberto, basta imporre al neo arrivato Luis Henrique compiti e pressioni anzitempo. Cancelo, in uscita dall'Al Hilal è pronto all'uso e conosce già l'ambiente, gradisce il ritorno in nerazzurro e il club lo riabbraccerebbe senza problemi.

Cancelo ai tempi dell’Inter, dove restò solo 6 mesi in prestito

Marotta chiarissimo su Cancelo: "Dobbiamo sistemare la fascia destra, lui ha quelle caratteristiche"

"Noi non abbiamo grande necessità ma siccome abbiamo problemi col recupero di Dumfries vogliamo vedere se ci sia l’opportunità di avere un giocatore che possa avere quelle caratteristiche e sia all’altezza degli altri giocatori". A confermare indiscrezioni è Beppe Marotta a DAZN. "Il ragazzo ha un contratto che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare in questo momento" ammette il presidente nerazzurro sul fronte ingaggio (15 milioni netti a stagione). "La situazione è particolare: se ipotizziamo un cambio loro vogliono un difensore centrale. Quando entreremo in una contrattazione valuteremo il da farsi. Il tutto va fatto per sistemare la fascia destra che risente della mancanza di Dumfries".

Cancelo e l'Inter, la situazione: pronto lo scambio con Acerbi e de Vrij ma il vero problema è il Barcellona

Ma alla fine cosa manca? L'Al Hilal ha deciso di disfarsene, con Simone Inzaghi che ha cancellato Cancelo da ogni lista. Dunque, problemi dall'Arabia non ce ne sono, anzi. Il giocatore e il suo entourage hanno già aperto all'Inter, dove sa di poter giocare, ad alti livelli anche in Champions League, da titolare con l'obiettivo dichiarato di ritrovare la Nazionale e i Mondiali. Occasione ghiotta perché con Dumfries ai box non avrebbe rivali. La formula è il primo passo: l'Inter punta su un prestito e uno sconto enorme sull'ingaggio su cui contribuire fino a fine stagione, magari con un trasferimento a Riad di Acerbi e de Vrij vecchi scudieri del Demone. Il vero problema è però un altro: il Barcellona, con il club azulgrana che se decide preleva Cancelo lasciando fuori da ogni gioco l'Inter.