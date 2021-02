Svincolati. Sono quei calciatori che fino al 31 marzo hanno tempo per trovare una squadra last minute anche se la sessione invernale di calciomercato ha ufficialmente chiuso i battenti lunedì 1 febbraio alle ore 10 con gli ultimi colpi piazzati sul gong (Pellé e Rugani su tutti). Non è stato un periodo proficuo di trattative, la mancanza di liquidità provocata dalla crisi per il Covid ha spinto i club verso operazioni a costo zero, scambi (alcuni non riusciti come nel caso di Dzeko-Sanchez) oppure cessioni che aiutassero a sistemare i conti (è il caso di Milik, passato dal Napoli al Marsiglia, o di Khedira, che ha lasciato la Juve per l'Hertha Berlino).

Nella lista dei giocatori, che possono rappresentare un'ottima occasione per quei club che hanno ancora bisogno di ritoccare la rosa ma senza incidere sul bilancio, ce ne sono alcuni dal passato illustre. Il primo è sicuramente Diego Costa (32 anni) dell'Atletico Madrid, bomber da 200 gol in carriera che potrbbe accasarsi al Boca Juniors. Alex Texeira (31 anni) è una punta che può essere impiegata su tutto il fronte offensivo, di si ha menzione grazie anni nello Shakhtar mentre negli ultimi cinque anni è stato in Cina. Daniel Sturridge (31 anni) è la pedina che può portare in dote esperienza internazionale acquisita tra Chelsea e Liverpool.

Alexandre Pato, 31 anni ed ex del Milan, è reduce da un periodo di carriera trascorso tra Cina e il ritorno in Brasile (al San Paolo). Ezequiel Garay (34 anni) è il difensore, ex Valencia, che garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Dopo gli anni d'oro al Manchester City adesso Nasri (33 anni) cerca nuove sfide a margine dell'avventura con l'Anderlecht.

Attualmente senza contratto anche altre vecchie conoscenze del calcio italiano: Krkic (31 anni), Schelotto (31 anni), Romulo (33 anni), Sandro (31 anni), Honda (34 anni) e in modo particolare Lasse Schöne (34 anni) che nei prossimi giorni potrebbe chiudere l'accordo con il Cagliari e tornare in Serie A dopo aver indossato un'altra maglia rossoblù (quella del Genoa). Skrtel, il portiere del Monaco Subasic, Birsa e Cacciatore spiccano nel novero delle occasioni da cogliere al volo entro il prossimo mese senza fare follie.