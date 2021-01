Si è chiuso il tormentone di mercato relativo al futuro di Arek Milik. Il centravanti polacco è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Dopo le visite mediche è arrivata anche la firma sul contratto per il bomber che lascia dunque il Napoli. A formalizzare il tutto, ci ha pensato lo stesso calciatore che ha postato su Instagram l'annuncio della definitiva fumata bianca, dicendosi "felice e orgoglioso" per questa nuova avventura professionale.

Prima una foto che lo ritraeva sorridente con il ds del Marsiglia Longoria, e poi l'annuncio ufficiale sui suoi profili social. Così Arkadiusz Milik ha annunciato l'inizio di fatto della sua nuova avventura professionale con la squadra transalpina, e la conclusione di quella con il Napoli. Giornata intensa per il polacco, che dopo l'accordo tra i due club ha sostenuto le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà all'OM. Queste le sue prime parole da "marsigliese": "Sono felice e orgoglioso di annunciare che sono ufficialmente un giocatore dell'Olympique de Marseille, uno dei club più prestigiosi d'Europa. Sono pronto per questa nuova avventura. Allez OM".

Milik-Marsiglia, le cifre dell'operazione di mercato con il Napoli

Alla fine dunque il Marsiglia è riuscito a far breccia nelle volontà di Aurelio De Laurentiis. L'accordo tra la società biancoceleste e il Napoli è stato raggiunto sulla base del prestito con obbligo di riscatto: 8 milioni fissi, più 4 di bonus per un valore complessivo di 12 milioni di euro per gli azzurri, con una percentuale anche sulla futura rivendita del centravanti polacco. Alla fine dunque il club partenopeo ha scongiurato il rischio di perdere l'ex Ajax a zero nella prossima estate, essendo in scadenza di contratto. Non può che essere soddisfatto anche Milik che potrà tornare a giocare dopo 6 mesi da separato in casa, e dopo aver collezionato complessivamente 122 partite con 48 gol all'attivo.