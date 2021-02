L'ultima giornata del calciomercato invernale è stata sfruttata appieno dai club di Serie A per puntellare le rose in vista della seconda parte di stagione. Sono stati tanti i contratti depositati in Lega nelle ultime 24 ore della sessione di trattative di riparazione. Tra le tante operazioni chiuse, spicca il ritorno di Graziano Pellé che vestirà la maglia del Parma, e l'acquisto di Kovalenko erede del Papu Gomez da parte dell'Atalanta. Ufficializzato e presentato anche lo statunitense Reynolds da parte della Roma.

Le operazioni più importanti dell'ultimo giorno di mercato

Nell'ultima giornata del calciomercato invernale sono stati formalizzati diversi acquisti in Serie A. Molto attivo il Parma che ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Bani dal Genoa, e quello del giovane talento Zirkzee dal Bayern Monaco. I ducali hanno raggiunto anche l'intesa per Graziano Pellé, pronto a tornare in Italia, dopo la faraonica esperienza in Cina. A proposito di accordi, è cosa fatta anche il passaggio al Torino di Mandragora dalla Juventus reduce da una prima parte di stagione in prestito all'Udinese. La Vecchia Signora ha ufficialmente ceduto Khedira all'Hertha Berlino.

Per quanto riguarda le altre operazioni di mercato last-minute, si è chiuso il tormentone relativo a Bryan Reynolds. Il giovane esterno americano è di fatto un nuovo giocatore della Roma, che ha già provveduto a presentarlo ai suoi tifosi. Chiusa anche l'operazione Kovalenko-Atalanta: i nerazzurri hanno depositato il contratto del talento ucraino, strappato allo Shakhtar pagando un indennizzo di circa 700mila euro.

Gli acquisti e le cessioni dell'ultimo giorno di mercato in Serie A