Daniele Rugani torna in Italia. Il difensore toscano è rientrato dal prestito al Rennes ed è stato girato al Cagliari. Il calciatore classe 1994 domani sarà in Sardegna per le visite mediche. In Francia il calciatore bianconero non ha lasciato il segno e appena ha trovato l'occasione è riuscito a tornare in Italia. Dopo le voci che lo avevano accostato a Bologna e Parma è arrivata l'ufficialità: Rugani vestirà la maglia del club sardo per i prossimi sei mesi. Il classe '94 ex Empoli è un rinforzo importante per la difesa di Eusebio Di Francesco. Al Rennes non è stata una grande esperienza per il calciatore nato a Lucca: due presenze in stagione con il club francese, una in Ligue 1 e una in Champions League per un totale di 107′, per il difensore esploso all'Empoli con Maurizio Sarri. Rugani ora vuole rilanciarsi e ha scelto la piazza rossoblù per trovare di nuovo continuità.

L’ex difensore bianconero si vedrà riconosciuto un bonus di 0,5 milioni di euro in caso di salvezza. La società isolana si accollerà la cifra di 1,25 milioni, che avrebbe dovuto corrispondere il club francese alla Juventus. È stata una corsa contro il tempo per gli aspetti burocratici ma, alla fine, tutti sono soddisfatti: il Cagliari ha preso un calciatore che può dare tanto alla fase difensiva e Rugani è tornato in Italia poco più di quattro mesi dopo dalla sua partenza per la Francia.

Oliva in prestito dal Cagliari al Valencia

Il club sardo ha chiuso diverse operazioni nell'ultima giornata e tra queste c'è la cessione a titolo temporaneo, con opzione di riscatto, di Christian Oliva al Valencia: "​Il Cagliari Calcio comunica di avere ceduto al Valencia, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive di Christian Oliva che si trasferisce sino al 30 giugno 2021".