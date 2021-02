Graziano Pellé inizia la sua nuova avventura in Italia. L'attaccante salentino, dopo essersi svincolato dai cinesi del Shandong Luneng Taishan, a 35 anni è pronto a firmare con il Parma. Essendosi liberato però, il giocatore potrà accordarsi anche al termine della canonica chiusura di mercato delle 20:00. L'attaccante è pronto a mettere nero su bianco per un contratto di 6 mesi con il club emiliano. Pellé era stato molto corteggiato in Serie A, sia dagli stessi emiliani, ma anche dalla Fiorentina.

Alla fine è stato proprio il club dei ducali ad avere la meglio e a mettere a segno un autentico colpo di mercato che può valere molto in chiave salvezza per la squadra di D'Aversa. Pellé, che nel 2016 aveva firmato un contratto di 5 cinque volando in Cina allo Shandong Luneng Taishan, percepiva uno stipendio faraonico di circa 15 milioni a stagione. Era il calciatore più pagato insieme ad El Shaarawy che è stato ufficializzato alla Roma per il suo secondo ritorno in giallorosso.

Il Parma ha creduto fin da subito in Pellé, specie in virtù delle enormi difficoltà che stanno vivendo in attacco Inglese e Cornelius che non riescono più a mettere una palla in rete. Nelle ultime 5 stagioni in Cina, Pellé ha segnato la bellezza di 63 gol e 24 assist in 133 presenze complessive tra campionato e coppe Nazionali. Pellé era stata un'ipotesi concreta anche per Juventus e Inter con Conte che ne aveva esaltato le qualità durante il suo periodo come Ct della Nazionale Italiana.