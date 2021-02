Viktor Kovalenko è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Atalanta. Dopo Maehle, secondo colpo in entrata per la società nerazzurra che ha depositato il contratto del centrocampista ucraino proveniente dallo Shakhtar, come ufficializzato dalla Lega Serie A. Dopo la cessione di Gomez, Gasperini puntella ulteriormente la sua rosa con il 25enne già nel giro della nazionale allenata da Shevchenko, e capace di ricoprire più ruoli in campo.

Kovalenko all'Atalanta, i dettagli e le cifre dell'operazione

Non ci sono più dubbi sul futuro di Viktor Kovalenko che ha firmato il contratto che lo legherà a titolo definitivo all'Atalanta. La società nerazzurra già da mesi si era mossa sul centrocampista che essendo in scadenza di contratto nel prossimo giugno, era libero di firmare con il suo nuovo club. La Dea è riuscita ad anticipare i tempi del suo arrivo versando nelle casse dello Shakhtar un indennizzo, di circa 700mila euro. Visite mediche e firma per il calciatore che il prossimo 14 febbraio spegnerà sulla torta 25 candeline.

La carriera di Kovalenko tra Shakhtar e Ucraina

Quella all’Atalanta, sarà la prima esperienza all’estero di Viktor Viktorovyč Kovalenko. Il centrocampista è cresciuto nello Shakhtar, conquistando la scena già ai tempi delle Giovanili. Una finale di Youth League, ma anche l’Europeo Under 19, e il Mondiale Under 20 con l'Ucraina, con tanto di titolo di capocannoniere della competizione iridata. Le sue doti non sono rimaste inosservate, e il ragazzo è stato aggregato subito in prima squadra nel 28 febbraio 2015. Nella stessa annata, ha fatto anche il grande salto nella nazionale maggiore di cui ormai è un perno. Nella sua esperienza in arancionero ha anche incrociato il cammino con l'Atalanta nella doppia sfida di Champions della scorsa stagione, e dell'Inter in questa annata.

Chi è Kovalenko, ruolo e doti tecniche

Viktor Kovalenko è il classico centrocampista che fa gola a tutti gli allenatori, alla luce della sua versatilità. Centrocampista centrale, capace di garantire qualità e quantità, può ricoprire in campo diversi ruoli. Mediano, ma anche trequartista e mezzala, è dotato di una buona visione di gioco, anche se la sua dote principale è l'abilità negli inserimenti che gli ha permesso in carriera di trovare la via del gol con continuità.

Come giocherà Kovalenko nell'Atalanta

Facile immaginare quanto queste doti possano andare a nozze con Gian Piero Gasperini. Un profilo ideale per l'Atalanta, che potrebbe inserirsi nel migliore dei modi nella zona del campo tra linea mediana e attacco, senza dare punti di riferimento agli avversari. Il Gasp potrebbe puntare su di lui, sia nelle vesti di mediano, che in posizione più avanzata alle spalle del terminale offensivo. Un profilo ideale, almeno sulla carta, per sostituire il Papu Gomez. Sicuramente necessiterà di un periodo di fisiologico ambientamento, visto che ha vissuto tutta la sua carriera in patria. In questo potrà aiutarlo e non poco il compagno di nazionale Malinovskyi che potrebbe giocarsi con lui per un posto.