Il Papu Gomez è un nuovo giocatore del Siviglia. Il club andaluso attraverso una nota ufficiale ha formalizzato l'acquisto del calciatore argentino che lascia dunque l'Atalanta, chiudendo così uno dei tormentoni di mercato a sorpresa di questa sessione di trattative invernale. E per annunciare il colpo, i biancorossi hanno utilizzato anche la canzone resa celebre proprio dal calciatore argentino.

Il conto alla rovescia in casa Siviglia è finito. Il club andaluso sui suoi canali social ha trovato un modo curioso per stuzzicare i suoi tifosi, prima dell'annuncio ufficiale. Come? Pubblicando un tweet con una parte del ritornello del tormentone musicale "Baila como el Papu" reso celebre nelle scorse stagioni proprio dall'argentino e sulle cui note spesso e volentieri hanno ballato anche i giocatori della Dea. Un'emoticon di un ballerino con la frase "toda la banda", per anticipare il tanto atteso comunicato, in cui è stato formalizzato quello che è uno dei colpi più importanti della sessione di mercato invernale, ovvero il trasferimento dell'argentino alla corte degli andalusi.

Una foto con la nuova maglia biancorossa, un'altra che lo immortala nel momento della firma e infine un lungo comunicato in cui vengono ripercorse le sue gesta. Così il Siviglia ha dunque ufficializzato l'ingaggio del Papu che da oggi è a tutti gli effetti un giocatore degli andalusi. Un affare che si era chiuso già nella giornata di ieri con l'Atalanta che aveva accettato l'offerta da 5.5. milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus da parte del Siviglia per un contratto fino al 2024.

Un'operazione che ha messo tutti d'accordo: il Siviglia si è aggiudicato un giocatore importante e di assoluto livello, l'Atalanta che ha monetizzato senza cedere l'ormai ex capitano ad una diretta concorrente, e il diretto interessato che potrà ancora scendere in campo in Champions.