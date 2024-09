Rabiot all’Olympique Marsiglia, le cifre dell’accordo e l’ingaggio: oggi le visite mediche e l’annuncio

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Adrien Rabiot ha trovato una squadra. Vestirà la maglia dell'Olympique Marsiglia. Il centrocampista francese, dopo un'estate passata ad aspettare l'occasione giusta e a rifiutare proposte, ha finalmente deciso di tornare in pista e ha accettato la corte del club di Pablo Longoria.

Non c'erano stati segnali di nessun tipo su questa trattativa e quando è uscito il comunicato dell'OM tutti sono rimasti sorpresi: "L’Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un accordo di principio con Adrien Rabiot per l’arrivo del centrocampista della nazionale francese. Il giocatore si unirà ufficialmente all’OM subordinatamente all’esito delle visite mediche".

Rabiot al Marsiglia di De Zerbi, i dettagli dell'accordo

Rabiot, dopo essere stato svincolato dalla Juventus per il mancato accordo sul rinnovo, ha trovato una squadra dopo mesi di attesa e di offerte rifiutate: ora il centrocampista francese è pronto a ricominciare dalla squadra allenata da Roberto De Zerbi, che lo attende oggi per le visite mediche e per la firma di sul contratto. Firmerà un biennale e il suo ingaggio dovrebbe essere di sei milioni di euro.

A condurre in porto l’operazione è stato il direttore sportivo Mehdi Benatia, vecchia conoscenza del calcio italiano, che è riuscito a convincere mamma Veronique e lo stesso Adrien a soprassedere su uno dei paletti che aveva fatto saltare diverse trattative nelle scorse settimane (“Adrien vuole giocare in Champions, aspetta un top club che giochi per vincere trofei”) facendo capire al giocatore la bontà del progetto che il Marsiglia vuole portare avanti nei prossimi anni.

Rabiot all'OM: oggi le visite mediche e l'annuncio ufficiale

Per Adrien Rabiot si tratta di un ritorno in Francia, dopo aver vestito dal 2013 al 2019 la maglia del PSG. L'OM spera di poter contare sul centrocampista già da martedì e mercoledì per un primo allenamento che potrebbe essere aperto al pubblico.

Intanto, la mamma-agente del centrocampista ha risposto attraverso le pagine del quotidiano francese L'Equipe all'allenatore della Juventus, Thiago Motta, chiarendo che "tornare alla Juventus non era un'opzione presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni, ce ne assumiamo la responsabilità".