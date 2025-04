De Zerbi furibondo ai giocatori del Marsiglia: “Oggi non vi allenerò”. Ha rischiato l’ammutinamento

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La situazione al Marsiglia è diventata bollente e Roberto De Zerbi rischia di essere ammutinato dalla sua stessa squadra. Sabato è arrivata la sconfitta scottante contro il Reims, un club che non vinceva in campionato da cinque mesi, e da quel momento qualcosa si è rotto irrimediabilmente: nel centro sportivo dei francesi si respira un'aria pesantissima e sono volate anche parole grosse tra l'allenatore e i suoi giocatori, con il direttore sportivo Benatia ha che è stato costretto a intervenire per fare da mediatore fra le parti.

Come riporta L'Equipe De Zerbi si sarebbe infuriato dopo l'ultima sconfitta e due giorni dopo, ossia pochi minuti prima della seduta in programma lunedì, avrebbe affrontato i suoi ragazzi dicendo "Oggi non vi allenerò" in tono di sfida. Tutta la squadra è rimasta sbalordita dalla sua esternazione ma poi il clima è cambiato e in poco tempo la rabbia ha preso il sopravvento su tutto il resto. La prima mossa è stata annullare i due giorni di riposo, ma poi è accaduto di peggio.

Cosa è successo fra De Zerbi e i giocatori del Marsiglia

L'esternazione dell'allenatore non ha fatto altro che scaldare gli animi: dopo la sconfitta De Zerbi non aveva nessuna intenzione di condurre l'allenamento e i suoi giocatori lo hanno quasi ammutinato. "Allora noi non scenderemo in campo" avrebbero risposto accendendo la miccia, spenta prontamente da Benatia che con il suo intervento ha evitato che la situazione degenerasse. Il Marsiglia ha chiarito che se l'italiano avesse disertato l'allenamento allora non sarebbe dovuto andare in panchina neanche per la prossima partita di campionato, in programma domenica sera contro il Tolosa.

Si è arrivati molto vicini all'ammutinamento e ormai la lite sembra aver sgretolato tutti i rapporti fra l'allenatore e il suo gruppo che si è sentito dire parole pesanti: "Volete farmi fallire? Allora falliremo tutti insieme". Ma non è finita qui, perché De Zerbi se l'è presa anche con i singoli giocatori. È il caso di Pol Lirola che durante la partita contro il Reims è stato attaccato duramente per la sua prestazione deludente: "Nessuno ti voleva in questo club l'estate scorsa. Ero l'unico a credere in te e tu mi ringrazi così?". L'italiano rischia grosso nelle prossime partite e non ha più la squadra dalla sua parte, dato che i giocatori sono stufi delle sue sfuriate dopo le sconfitte.