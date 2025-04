video suggerito

De Zerbi annulla i giorni liberi del Marsiglia: “Non vedo mai la mia famiglia, non lo farete neanche voi” De Zerbi ha annullato i due giorni liberi ai giocatori dell’Olympique Marsiglia dopo la sconfitta di sabato contro il Reims: l’allenatore non è soddisfatto delle prestazioni dei suoi giocatori. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto De Zerbi ha annullato i due giorni liberi ai giocatori dell'Olympique Marsiglia dopo la sconfitta di sabato contro il Reims e nell'allenamento di lunedì il gruppo è tornato a casa in tarda serata. In casa OM la situazione è diventata molto pesante e l'ultima battuta d'arresto ha lasciato scorie in maniera pesante.

L'allenatore bresciano non è soddisfatto delle prestazioni dei suoi giocatori e ha deciso di annullare i due giorni liberi previsti: i calciatori si sono presentati al centro d'allenamento sapendo l'orario d'inizio ma non quello di chiusura della sessione. Non è la prima volta che RDZ prende decisioni forti e in autunno aveva deciso il ritiro per uscire da un momento di difficoltà.

De Zerbi annulla i giorni liberi dopo la sconfitta dell'OM col Reims

Secondo quanto ha riportato il quotidiano francese L'Equipe, De Zerbi si sarebbe rivolto in maniera molto dura nei confronti dei giocatori dell'OM: "Io non vedo mai la mia famiglia, per cui nemmeno voi vedrete le vostre".

L'allenatore del Marsiglia ha deciso di comunicare l'orario di ritrovo per gli allenamenti di questi giorni ma non quello di fine sessione: sempre secondo L'Equipe, tutti i giocatori hanno lasciato il centro sportivo per rientrare a casa non prima delle 20.00.

L'OM è reduce da quattro sconfitte in cinque partite, di cui tre consecutive, e ora è stato superato dal Monaco al secondo posto: adesso la qualificazione in Champions League è a rischio.

Marsiglia, piena fiducia a De Zerbi dalla società

La dirigenza ha fiducia assoluta nell'allenatore ed è convinta che solo Roberto De Zerbi abbia le chiavi per la svolta dopo le attuali difficoltà. Il presidente Pablo Longoria, e il direttore sportivo, Medhi Benatia, sostengono che la squadra sia più completa della scorsa stagione e i calciatori forti come Adrien Rabiot e Höjbjerg devono guidare gli altri in questo momento di difficoltà.