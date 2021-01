L'Atalanta rappresenta ormai il passato per Alejandro Gomez. Il Papu è pronto per una nuova avventura professionale al Siviglia. Un'operazione di mercato assolutamente imprevedibile fino a pochi mesi fa, e che invece si è concretizzata dopo la rottura a sorpresa di dicembre con Gasperini. La società che ha deciso di schierarsi dalla parte del tecnico, con il passaggio dell'ormai ex capitano al club andaluso ha realizzato un'operazione da applausi, riuscendo a trarre il massimo dalla frattura rivelatasi insanabile all'interno dello spogliatoio.

In un primo momento i vertici dell'Atalanta hanno provato a ricomporre la rottura tra il Papu Gomez e Gasperini. Alla luce di una situazione apparsa ormai irrecuperabile il club ha deciso di puntare sul progetto tecnico, per una squadra che dopo la "bufera mediatica" relativa al caso Gomez, si è riequilibrata, tornando ad inanellare risultati convincenti. Da Atalanta-Roma del 20 dicembre in poi, prima partita senza il Papu, la squadra ha collezionato 6 vittorie (compresa quella di Coppa Italia) e 4 pareggi. Il tutto mentre nel frattempo l'ormai ex capitano è finito inevitabilmente sul mercato.

Perché la cessione del Papu Gomez al Siviglia è un'operazione capolavoro per l'Atalanta

E proprio in sede di trattative, l'Atalanta alla fine è riuscita a chiudere un'operazione capolavoro, per almeno tre motivi. Il primo e più evidente, confermato anche dai risultati, di una società che ha risolto in maniera drastica quello che inaspettatamente era diventato un problema nello spogliatoio, con la rottura tra il tecnico e il leader della squadra, capace di influire in negativo anche sui compagni.

A far sorridere poi l'Atalanta è stato anche il fatto di non aver ceduto il Papu Gomez ad una squadra italiana, nonostante questa fosse la priorità del diretto interessato. La cessione al Siviglia, che giocherà gli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund ed è dunque risultata gradita alla fine anche al giocatore, ha impedito che altre dirette concorrenti dell'Atalanta (come Inter, Milan e Juventus, a lui interessate) si rinforzassero.

Infine non bisogna dimenticare anche l'aspetto economico. L'Atalanta è riuscita a monetizzare dalla cessione del suo numero 10, in un periodo difficile per tutti dal punto di vista finanziario e in cui sono pochissime le operazioni chiuse "a zero". I nerazzurri infatti hanno trovato l'accordo con il Siviglia per una cifra totale di 8.5 milioni di euro, 5.5 milioni di parte fissa più 3 di bonus. Insomma, difficile pensare ad un epilogo migliore per la Dea che si è ritrovata a fare di necessità virtù.