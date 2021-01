Le strade di Alejandro Gomez e dell'Atalanta stanno per separarsi per sempre. Si sta per chiudere con il trasferimento del Papu al Siviglia, l'inaspettato tormentone di mercato nato poco meno di due mesi fa, dopo la sorprendente rottura tra il capitano e uomo simbolo della Dea e Gasperini. Gli andalusi, stando alle ultime indiscrezioni, hanno trovato l'intesa con i nerazzurri e le parti stanno limando gli ultimi dettagli per un colpo che dovrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni.

Papu Gomez al Siviglia, le cifre della trattativa di mercato con l'Atalanta

Né Milan, né Juventus, né Inter. Il futuro del Papu Gomez sarà lontano dalla Serie A. L'argentino si prepara a vivere una nuova esperienza in Spagna, con la maglia del Siviglia, club che è uscito allo scoperto pochi giorni fa, trovando in tempi brevi l'intesa con l'Atalanta e lo stesso giocatore. Il club biancorosso ha messo sul piatto un'offerta da circa 6 milioni di euro più altri 2 di bonus, facilmente raggiungibili, per l'acquisto a titolo definitivo dell'argentino. Un'operazione dunque complessivamente da 8 milioni di euro, con Gomez che dovrebbe firmare un contratto fino al 2023.

Perché l'operazione Gomez-Siviglia mette tutti d'accordo

Si tratta di un'operazione che di fatto mette tutti d'accordo. In primis il giocatore, che avrà l'occasione al Siviglia di giocare in una squadra di vertice nella Liga (al momento sono quarti) che affronterà anche gli ottavi di Champions League contro il Borussia Dortmund. Soddisfazione anche in casa Atalanta, con i nerazzurri che dunque sono riusciti a cedere il loro numero 10 non ad una diretta concorrente in Serie A, incassando anche un discreto tesoretto.

Manca ancora pochissimo dunque per la definitiva fumata bianca, con l'affare che a meno di colpi di scena si chiuderà nei prossimi giorni. Impensabile solo fino a pochi mesi fa pensare ad un addio di Gomez all'Atalanta, ancor meno in tempi così brevi. E invece la frattura con Gasperini, e di conseguenza anche con la società, dopo 6 stagioni e mezzo, si è rivelata insanabile. A pochi giorni dal suo 33° compleanno nuova avventura alle porte dunque per Gomez la prima in Spagna, dopo quelle in patria con Arsenal Sarandi e San Lorenzo, quella in Ucraina al Metalist, e in Italia con Catania e appunto Atalanta-.