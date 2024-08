Koopmeiners accolto da Thiago Motta alla Juve: “Ne vale la pena aspettare, quando vogliamo qualcosa”

video suggerito

Koopmeiners accolto da Thiago Motta alla Juventus: le prime parole dell'allenatore al nuovo acquisto bianconero.

A cura di Vito Lamorte

Teun Koopmeiners è un calciatore della Juventus. Il centrocampista olandese è stato ufficializzato nelle scorse ore dal club bianconero e ha firmato un contratto di cinque anni con un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione. L’Atalanta ha incassato 51,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, e oneri accessori per 3,4 milioni: l'accordo tra i club prevede anche dei premi bonus fino a 6 milioni, di cui una parte facili (legati a obiettivi individuali) e altri col raggiungimento di alcuni risultati di squadra.

L'ex giocatore dell’Atalanta ha conosciuto il suo nuovo mondo e tra i primi colloqui avuti Torino c’è quello con l’allenatore Thiago Motta. In un video pubblicato nelle scorse ore si vede Koopmeiners che dice al suo nuovo allenatore: "Finalmente, finalmente. È passato tanto tempo, ma sono qua". Pronta la risposta del tecnico: “Ne vale la pena. Ne vale la pena per quello che vogliamo. Io sono contento, dobbiamo fare una grandissima stagione. Di sicuro”. Annuisce il centrocampista: “Ho visto le prime due partite, c’è un bel gruppo. Sono contentissimo”.

Koopmeiners alla Juventus, accordi e numero di maglia scelto

Koopmeiners giocherà con la maglia numero 8 e queste sono le sue prime parole da calciatore della Juve: "Sono molto felice di essere qui. E' un sogno per me, da tempo. Sono molto, molto felice. Per me la Juventus è il club più importante d'Italia. Quanto ho visto, con la squadra ma anche il club, per me è bellissima. Anche la maglia, come gioca la squadra… La storia. I campioni in A. Sono molto felice per giocare qui, con questi giocatori, per questo allenatore. Molto contento".

Koopmeiners alla Juventus, l'intervista di marzo e i certificati medici

Koopmeiners aveva le idee chiare fin dalla scorsa primavera e in un'intervista aveva affermato: "Ho detto alla società che in estate io vorrei andare via, ma per lasciare Bergamo deve arrivare un’offerta davvero interessante, perché spero che l’Atalanta ricavi una bella somma dalla mia cessione. Mi auguro di avere delle opzioni su cui riflettere”.

La Juventus aveva mostrato da tempo il suo interesse per l'olandese e aveva trovato l'accordo da tempo con il giocatore: questo, però, non era piaciuto all'Atalanta che ha cercato di forzare la mano in più di una situazione, anche con le dichiarazioni dei dirigenti, ma ha prevalso (inevitabilmente) la volontà di Koopmeiners.

A Bergamo avrebbero gradito una richiesta ufficiale già a luglio e non hanno apprezzato i contatti tra la Juve e il calciatore: a quel punto c'è stato un muro contro muro che ha portato alla saga dei certificati medici che attestavano il suo livello di stress del giocatore olandese e la sua situazione con l’Atalanta in quel momento.

Alla fine, l’offerta ufficiale della Juventus è arrivata e Koopmeiners è diventato un giocatore bianconero per 52 milioni più 6 di bonus.