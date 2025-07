Che fine ha fatto Arthur e quando scadrà il contratto alla Juve: per i bianconeri è un peso

Il 24 luglio la Juventus comincerà ufficialmente il raduno per dare il via alla preparazione estiva e tra i giocatori presenti ci sarà anche Arthur, oggetto misterioso della rosa bianconera che da 5 anni non ha ancora trovato la via della continuità. A Torino è arrivato la prima volta nel 2020, ma da allora ha vissuto tre prestiti non particolarmente fortunati che non gli hanno comunque permesso di trovare un'altra squadra in cui trasferirsi a titolo definitivo.

Il brasiliano è ai margini del progetto della Juve e anche se si sono susseguiti tanti allenatori in panchina tutti restano della stessa idea su di lui. Puntuale anche quest'anno sarà in ritiro, prima di partire forse per una nuova destinazione, ma il suo affare sta costando carissimo alla Vecchia Signora che aveva aspettative completamente diverse quando mise in atto l'affare con il Barcellona che portò Pjanic in Catalogna.

Quanto costa Arthur alla Juve

Il suo arrivo fu voluto da Sarri che però andò via dopo poche settimane. A quel punto Arthur non aveva più alleati in bianconero e dopo due anni trascorsi quasi ai margini ha cominciato la sua girandola di prestiti: nel 2022 al Liverpool dove non ha mai giocato, nel 2023 alla Fiorentina (la squadra dove ha avuto maggiore continuità) e lo scorso anno al Girona per metà stagione, dopo essere stato lasciato fuori rosa. Ed è sempre tornato a Torino perché nessuno ha mai investito su di lui a titolo definitivo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport ha una quota di ammortamento a bilancio ancora di circa 11 milioni e attualmente percepisce 6.5 milioni di euro lordi a stagione, un ingaggio molto pesante che ha decurtato dopo l'ultimo rinnovo di contratto. Il nuovo accordo con i bianconeri scadrà nel 2027 ma è impensabile che la società possa sostenere a lungo le sue spese: al momento è ai margini del progetto, si allenerà con i suoi compagni ma non verrà reintegrato da Tudor che spera di cederlo a titolo definitivo per mettere fine a questa avventura terminata malissimo.