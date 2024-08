video suggerito

Calciomercato, Lukaku al Napoli per il dopo Osimhen, Roma attende Dybala. La Juve vuole subito Nico e Kalulu Le trattative di calciomercato oggi 19 agosto: Motta vuole subito Nico Gonzalez e Kalulu alla Juventus, il Napoli torna alla carica per Lukaku dopo l'arrivo in Italia David Neres. Al Milan piace Koné mentre l'Inter studia il piano per portare Chiesa a Milano.

A cura di Vito Lamorte

Le ultime notizie di calciomercato di oggi lunedì 19 agosto e gli ultimi aggiornamenti. La Serie A 2024-2025 è partita ma il calciomercato tiene banco perché tante squadre hanno bisogno di innesti per completare le rose. Il Napoli dopo la batosta di Verona corre ai ripari e vuole accelerare per Romelu Lukaku in attacco dopo l'arrivo in Italia di David Neres. La Juventus vuole chiudere quanto prima per Nico Gonzalez e Kalulu: Giuntoli li vorrebbe in campo già nella seconda giornata a Verona. La situazione di Koopmeiners deve solo chiudersi: l'intesa tra Juve e Atalanta è stata sancita poco dopo Ferragosto per una cifra vicina ai 57 milioni di euro. La Roma attende la risposta all'offerta araba di Paulo Dybala: c'è già un nome per sostituirlo. Al Milan piace Koné ma arriverà solo in caso di alcune partenze a centrocampo. Intanto Ademola Lookman ha chiesto di non essere convocato contro il Lecce perché vuole il PSG ma l'Atalanta non ha fissato un prezzo per la cessione: i francesi non vorrebbero andare oltre i 30 milioni ma la Dea potrebbe chiede almeno 40.

Napoli, assalto a Lukaku dopo Neres

Dopo la debacle di Verona il Napoli potrebbe correre ai ripari: David Neres (28 milioni al Benfica, tre di ingaggio)sta effettuando le visite mediche e sarà presto un nuovo calciatore di Conte. Intanto si riaccende la pista Lukaku e c'è l'offerta sul tavolo del Chelsea. Gli inglesi sarebbero disposti a scendere dai 43 milioni richiesti ma il Napoli non si smuove dai 25 per il belga, che avrebbe già accettato di ridursi l'ingaggio a 6 milioni pur di riabbracciare il suo vecchio allenatore.

La Juve vuole subito Nico Gonzalez e Kalulu

Nico Gonzalez e Kalulu sono molto vicini alla Juventus. Thiago Motta li vorrebbe già vestiti di bianconero a Verona per la seconda di campionato e Giuntoli sta lavorando per esaudire le richieste del suo allenatore.

Ai viola 30 milioni di euro totali tra prestito e futuro riscatto, mentre il giocatore dovrebbe firmare un quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Sono giorni decisivi e già con l’inizio della nuova settimana potrebbe arrivare anche l’ufficialità. Per Kalulu c'èra già un accordo tra Milan e Juventus ma secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri hanno dato un ultimatum al difensore: la Juventus aspetta una risposta chiara e definitiva dal calciatore entro e non oltre la giornata di domani.

Daniele Rugani sarà un giocatore dell'Ajax nelle prossime ore: il difensore è in volo per Amsterdam per visite mediche e firma.

La Roma attende la risposta di Dybala: c'è già un nome per sostituirlo

Il mercato della Roma è appeso alla decisione di Paulo Dybala, che sembra sempre più vicino all'addio con direzione Arabia Saudita. L'argentino avrebbe già pattuito un accordo di base da oltre 20 milioni all'anno per le prossime 3 stagione con l'Al-Qadsiah ma manca ancora l'accordo fra le due società.

Intanto, il ds Ghisolfi avrebbe riavviato i contatto con l'Atletico Madrid per Rodrigo Riquelme: secondo il Corriere dello Sport è lui prescelto per sostituire la Joya. Il prezzo è di 20 milioni di euro.

Il piano dell'Inter per portare Chiesa a Milano

Oltre al nome di Palacios per la difesa, si fa sempre più largo l'idea Federico Chiesa per i nerazzurri. La linea della Juventus è ormai chiara ma i bianconeri vorrebbero evitare di perderlo a parametro zero a partire dal 1° febbraio prossimo. L'idea è quella di cederlo già in questa sessione di mercato ma ci sono stati diversi ostacoli finora per chiudere questa vicenda.

Intanto l'Inter monitora il mercato degli attaccanti per poter ma deve provare a piazzare in uscita patto uno tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa: secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, se dovesse verificarsi questo scenario, la società meneghina potrebbe andare su Chiesa offrendo 10 milioni di euro alla Vecchia Signora e un ingaggio importante al calciatore per convincerlo ad accettare l'offerta nerazzurra.

Koné piace al Milan ma arriverà solo in un caso

Il nuovo rinforzo del Milan per la mediana potrebbe essere Emmanuel Kouadio Koné, calciatore francese di origini ivoriane in forza al Borussia Mönchengladbach. Il costo del cartellino del 23enne si aggira sui 20 milioni di euro e arriverebbe solo se qualche altro centrocampista dovesse fargli spazio in rosa: gli indiziati a partire sono Adli, Pobega e Bennacer.