Samardzic all'Atalanta libera Koopmeiners per la Juve: formula e cifre delle operazioni L'Atalanta ufficializza l'arrivo di Lazar Samrdzic dall'Udinese: la mossa di calciomercato sembra avvicinare il trasferimento di Teun Koopmeiners alla Juventus. Ecco formula e cifre dell'ingaggio del centrocampista serbo e a che punto è la trattativa per il passaggio dell'olandese alla corte di Thiago Motta.

A cura di Michele Mazzeo

Mentre la Serie A 2024-2025 è già iniziata parallelamente alle prestazioni in campo a tenere banco in Italia sono gli ultimi colpi di una sessione di calciomercato che vede ancora tante trattative in sospeso. Una di quelle che maggiormente ha animato l'estate, cioè quella che porterebbe l'olandese Teun Koopmeiners alla Juventus, sembra ora avviata alla conclusione. L'Atalanta ha infatti ufficializzato l'arrivo dall'Udinese del serbo Lazar Samardzic che per caratteristiche e ruolo va a riempire proprio la casella lasciata vuota da quello che nelle ultime due stagioni si è confermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano e anche a livello continentale.

Samardzic all'Atalanta è ufficiale: cifre e formula dell'operazione

Con una nota diramata tramite i propri canali ufficiali l'Atalanta ha ufficializzato l'approdo alla corte di Gian Piero Gasperini del centrocampista classe 2002 Lazar Samardzic e contestualmente ha svelato anche la formula dell'operazione: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Udinese Calcio – a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del calciatore Lazar Samardžić, 22enne eclettico centrocampista serbo, di piede sinistro, che conosce bene il calcio italiano avendo collezionato 93 presenze nel campionato di Serie A, impreziosite da 13 reti e 8 assist-gol" si legge infatti nella nota della società orobica.

Per quanto riguarda le cifre invece bisogna rifarsi alle indiscrezioni che filtrano da Bergamo e da Udine. La cifra per il riscatto del cartellino (obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni) è fissata a quota 20 milioni di euro a cui si possono poi aggiungere ulteriori 5 milioni di bonus. Per il calciatore invece un contratto di cinque anni (con scadenza 2029).

Koopmeiners verso la Juventus: a che punto è la trattativa

L'ingaggio di Samardzic da parte dell'Atalanta sembra dunque avvicinare Teun Koopmeiners alla Juventus. L'arrivo del serbo infatti sembra confermare che il tentativo di ricucire lo strappo con l'olandese per convincerlo a restare e reinserirlo in rosa non si andato a buon fine.

Appare pertanto inevitabile che a questo punto la Dea possa cedere alle pressioni del calciatore e accettare l'offerta dei bianconeri (58 milioni bonus compresi) che si sono avvicinati sensibilmente ai 60 milioni di euro della valutazione fatta dalla società orobica.

E, c'è già addirittura chi racconta di visite mediche al JMedical già fissate per lunedì mattina e una presentazione in grande stile allo Juventus Stadium prima dell'esordio in Serie A contro il Como della formazione di Thiago Motta. Per quanto concerne invece l'accordo tra Koopmeiners e la Juventus le cifre sono note da tempo: quinquennale con uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione.