Koopmeiners flop anche nella Juve di Tudor, lo Stadium non perdona: fischi per lui, applausi per Miretti Teun Koopmeiners è stato sonoramente fischiato dai propri tifosi al momento della sostituzione. Ennesima prestazione negativa anche sotto la guida di Tudor. Per l'olandese continua una crisi senza fine: "E' evidente, non è un gran momento per lui"

A cura di Alessio Pediglieri

Buona la prima per Igor Tudor che esce vincitore, anche se a fatica, nel suo esordio sulla panchina della Juventus contro il Genoa. Ma lo Stadium, che ha riservato al neo tecnico una accoglienza da brividi, non ha risparmiato chi non è stato comunque all'altezza delle aspettative anche nel nuovo corso. Come Teun Koopmeiners, l'oggetto misterioso da inizio stagione, che ha ancora deluso. Per lui al momento del cambio, fischi da parte dei propri tifosi, divenuti ancor più assordanti di fronte agli applausi riservati all'ex di turno, Fabio Miretti.

La bocciatura dello Stadium: Koopmeiners fischiato al momento del cambio

Koopmeiners fischiato, Miretti applaudito. I tifosi della Juventus hanno dimostrato di avere le idee più che chiare sulla figura dell'ex Atalanta che da inizio anno sta raccogliendo una infinita sequenza di pessime prestazioni. All'olandese oramai non viene risparmiato più nulla e anche i 66 minuti giocati sotto la guida di Tudor, non hanno fatto cambiare idea ai tifosi, anzi. Se nella Juventus di cappa e spada contro un coriaceo Genoa, messo in campo da Vieira con la mentalità giusta, la maggior parte dei giocatori hanno risposto in modo positivo, per Koopmeiners l'ennesima novena in campo. Sottolineata anche dalle parole sconfortati di Tudor nel post partita: "La partita di Teun? Non è un gran momento per lui, è evidente: ma resta un giocatore forte. Si esce da una crisi come la sua solamente con il lavoro fisico e mentale"

Koopmeiners in Juve-Genoa: statistiche a confronto con Miretti

Koopmeiners negativo anche nella Juventus di Tudor

Anche i giudizi degli addetti ai lavori non hanno potuto che indicare nell'ex Atalanta il peggiore in campo: unica luce spenta dei bianconeri, partiva sulla carta favorito dalla presenza di Yildiz al suo fianco, con il turco con la licenza di svariare e l'olandese di creare. Ma è mancato il suo supporto in avanti, soprattutto per ispirare Vlahovic. Una gara negativa soprattutto sul fronte mentale, con un approccio spesso troppo compassato che, in almeno due-tre occasioni, lo ha visto arrivare in ritardo, puntualmente anticipato dagli avversari. Da qui, i fischi dello Stadium che invece – qualche minuto più tardi – ha regalato un lungo applauso all'uscita dal campo di Miretti, ex bianconero di turno approdato a Genoa.