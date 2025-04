video suggerito

Buffon stupito dall'intervista di Svilar con Diletta Leotta: "È uno dei pochi uomini a farlo" Gigi Buffon stupito dal comportamento di Svilar che dopo Roma-Juve durante l'intervista con Diletta Leotta. Non si aspettava che salutasse la suocera.

A cura di Marco Beltrami

Mile Svilar ha raccolto solo consensi dopo Roma-Juventus e non solo per le sue parate, una tra tutte quelle sul colpo di testa di Nico Gonzalez. Il portiere giallorosso ha molto colpito Gigi Buffon, presente negli studi di DAZN, per un altro motivo ovvero il saluto alla suocera durante l'intervista con Diletta Leotta. Una cosa che raramente si è vista sul terreno di gioco, anche a detta dell'ex estremo difensore e attuale capo delegazione della Nazionale.

Svilar saluta la suocera in diretta dopo Roma-Juve

Il classe 1999 serbo durante l'intervento post-gara ai microfoni della giornalista ha iniziato a salutare qualcuno sugli spalti. Di chi si trattava? Il portiere della Roma ha rivelato che sta cercando di intercettare la mamma di sua moglie. Una risposta che ha sorpreso anche la stessa Leotta che poi ha chiesto a Svilar dell'emozione di giocare sotto gli occhi di Gigi Buffon.

E non sono mancate bellissime parole per la grande gloria ex di Parma, Juventus e PSG: "Grande Gigi Buffon non lo conosco personalmente ma è una leggenda del calcio e dei portieri. Rappresenta molto perché sono cresciuto con lui in porta avevo già visto che lui sarebbe stato nel dopo-match su DAZN ed è stato bello".

Buffon stupito dal saluto di Svilar a sua suocera durante l'intervista

Un intervento che ha emozionato Buffon, colpito in particolare dall'educazione di Svilar e dal suo gesto nei confronti della suocera. Per questo "Gigione" ha voluto anche scherzarci su: "Devo fare i complimenti a Svilar perché uno dei pochi uomini ad avere un buon rapporto con la suocera. Almeno così sembra. L’ho capito perché l’ha voluta salutare dallo stadio. Questo conferma la bontà del ragazzo". Soffermandosi poi sulle doti tecniche dell'estremo difensore, non c'è molto da aggiungere: "Per quanto riguarda l’atleta ha dimostrato con quella parata che tutto ciò che si è detto su di lui negli ultimi due anni siano veritiere e trovano conferme ogni volta che gioca. Sta facendo qualcosa non da tutti, che escono dall’ordinario.