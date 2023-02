Calcio turco ancora in lutto per il terremoto: morto l’allenatore che si era salvato tra le macerie Ce l’aveva fatta, İbrahim Halil Ölmez, allenatore dell’Iskenderunspor. Era stato estratto ancora vivo dalle macerie dopo la terribile scossa che ha devastato la Turchia. Ma le ferite e i traumi riportati non hanno permesso ai medici di salvargli la vita.

A cura di Alessio Pediglieri

Non cessa l'emergenza in Turchia dopo il terribile terremoto che ha sconvolto il Paese, e continua incessantemente a salire il numero delle migliaia di vittime provocato dal sisma. Anche il mondo dello sport è stato colpito dal dramma e il calcio piange altre due vittime, un giocatore rimasto sotto le macerie e un allenatore che è spirato in ospedale: İbrahim Halil Ölmez infatti era riuscito a salvarsi, benché in condizioni gravissime. Poi, la triste notizia confermata dalla Federcalcio turca e dal club di appartenenza.

Ce l'aveva fatta, İbrahim Halil Ölmez, allenatore dell'Iskenderunspor, squadra che milita nella seconda divisione del campionato turco, a salvarsi dal terribile sisma che ha colpito la Turchia. Era riuscito a evitare di restare sotto le macerie e venire trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Ma le ferite e i tramuti riportati non hanno permesso ai medici di salvargli la vita. La notizia del suo decesso è stato confermata sia dal sito ufficiale del club sia dalla Federazione calcistica nazionale. "Abbiamo appreso con profonda tristezza che İbrahim Halil Ölmez, l'allenatore delle prestazioni atletiche di İskenderunspor, uno dei club della TFF 2nd League, ha perso la vita nel disastro del terremoto che ha soffocato il nostro paese" si legge nella nota federale. "Che Dio abbia pietà di İbrahim Halil Ölmez, le nostre condoglianze alla sua famiglia in lutto, ai parenti e alla comunità di İskenderunspor. In questa occasione, ancora una volta, auguriamo la misericordia di Dio a tutti i nostri cittadini persi nel terremoto e una pronta guarigione ai nostri feriti. Condoglianze alla nostra amata nazione, possano queste sofferenze venire a una fine, da non sperimentare mai più."

Ad Ölmez si è aggiunta poche ore dopo anche un'altra triste ufficialità, la morte di Hakan Doğan, il calciatore del Kahramanmaraş İstiklal Spor, uno dei tanti piccoli club della Regional Amateur League. "Che Dio abbia pietà di Hakan Doğan; Esprimiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia in lutto, ai parenti e alla comunità sportiva di Kahramanmaraş Istiklal. Condividiamo il dolore della comunità di Kahramanmaraş Istiklal Spor". Per la piccola squadra locale è la seconda tragedia accertata: oltre a Hakan Dogan, oò Kahramanmaras Spor aveva perso in precedenza un altro giocatore, Taner Kahriman, 25enne, deceduto dopo il trasporto in ospedale.

Notizie terribili che si aggiungono alle altre delle ultime ore che avevano riportato anche il decesso del portiere Eyüp Türkaslan, del Malatyaspor, che è morto sotto le macerie dell'edificio crollato per la violenta scossa di terremoto, mentre Christian Atsu, attaccante dell'Hatayspor è riuscito incredibilmente a salvarsi. Nel frattempo la Federcalcio turca ha scritto alla FIFA perché possa protrarre più in l° la conclusione della finestra di mercato, ancora in corso che riguarda anche il passaggio di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: "La nostra federazione ha richiesto alla FIFA un'estensione del periodo di trasferimento per evitare eventuali negatività nel trasferimento. Nelle trattative con la FIFA è stata ricevuta l'approvazione verbale della proroga di dieci giorni del periodo di trasferimento e si è in attesa del processo di approvazione scritta."