Il terremoto in Turchia fa crollare il palazzetto: un’intera squadra resta sotto le macerie Un’intera squadra è rimasta sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito la Turchia. L’appello di un giocatore sui social.

A cura di Marco Beltrami

Tutto il mondo si stringe intorno alla Turchia e alla Siria colpite dal violentissimo terremoto di magnitudo 7.8. Più di 1300 complessivamente i morti, anche se il dato sembra essere destinato purtroppo ad aumentare drammaticamente ed esponenzialmente anche alla luce dei più di 2000 feriti e dei tantissimi dispersi. Anche lo sport deve fare inevitabilmente i conti con questa tragedia di immani proporzioni: sono ore di apprensione per una squadra di pallavolo femminile.

Tutto è partito da un appello lanciato sui social da un giocatore di volley, Eneshan Can che milita nella squadra dell'Alanya Belediyespor. In queste ore concitate il ragazzo sfruttando il suo profilo Twitter ha fatto partire un tam tam, chiedendo informazioni a chi vive nei pressi del palazzetto dello sport Antakya Sports Hall al n. 1. L'obiettivo è quello di cercare di saperne di più sulle condizioni delle atlete della formazione di pallavolo femminile della provincia turca di Hatay.

A quanto pare le 14 ragazze si trovavano proprio all'interno della struttura durante il terremoto. Questa provincia e anche la sua capitale Antiochia sono tra quelle più colpite dalle violente scosse, con molti edifici crollati anche nel centro città e gigantesche crepe sulle strade. Purtroppo anche il palazzetto in questione si sarebbe accartocciato su se stesso, quando al suo interno c'erano anche numerosi addetti ai lavori e anche le pallavoliste. Sono partite sin da subito le ricerche, con la speranza ridotta al lumicino di trovare qualcuno ancora in vita.

Nel frattempo mentre anche altri giocatori si sono uniti al coro di Eneshan Can, il presidente della squadra dell'Alanya Belediyespor Club, Mehmet Erken, ha fatto il punto della situazione sfruttando le informazioni ricevute. A suo dire i tentativi necessari per raggiungere le giocatrici non hanno portato buone notizie finora: "I nostri cuori sono distrutti. Speriamo che i nostri concittadini che erano sotto le macerie vengano rimossi al più presto, e che tutti e anche le atlete vengano raggiunte il prima possibile. Porgo le mie condoglianze alle famiglie dei nostri cittadini che hanno perso la vita". Di certo la pioggia battente e la paura di altre violente scosse di terremoto di assestamento sta complicando e non poco i piani dei soccorritori.

Grande apprensione anche per i giocatori di un'altra squadra di volley, ovvero la Malatya Metropolitan Belediyespor. Gli atleti hanno gareggiato nelle scorse ore negli spareggi nella 2a divisione di pallavolo maschile TVF e sono rimasti sotto le macerie dopo che l'hotel dove alloggiavano a Malatya è crollato per il terremoto. A quanto pare tre giocatori, ovvero Enes, Mustafa e Berk sono stati estratti da sotto le macerie durante i soccorsi. La speranza è che arrivino buone notizie.