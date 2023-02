Terremoto oggi in Turchia e Siria, news in diretta. USGS: “Possibili 10mila morti”, allarme tsunami in Italia revocato da Protezione Civile

"Ciò che è accaduto in Turchia può accadere da noi". E' l'opinione espressa dal capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in un'intervista a SkyTg24 sul terremoto che ha colpito la Turchia. "Il tema sismico per noi è una priorità, il problema terremoti è vivo anche da noi", ha precisato Curcio che ha subito precisato: "Non ci scordiamo che abbiamo delle faglie attive in Italia e che il nostro è un Paese a elevato rischio sismico. Basta prendere carta di pericolosità sismica del nostro paese per rendersi conto di quanta sismicità l'Italia è in grado di generare". In Italia, ha puntualizzato ancora il numero uno della protezione civile, c'è anche "un problema di vulnerabilità degli edifici e questo ci dovrebbe spingere ad avere un'attenzione maggiore".