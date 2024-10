Guerra a Gaza, news in diretta, nella Striscia ucciso un dipendente dell’agenzia ONU UNRWA, Israele bombarda anche Beirut e la Siria

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà oggi in Qatar, il Paese del Golfo considerato il mediatore chiave per conto di Hamas, quindi in grado di fornire informazioni sulla posizione del movimento palestinese in un eventuale nuovo negoziato per il cessate il fuoco. Due giorni dopo l'incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, e dopo una tappa in Arabia Saudita, oggi è partito alla volta di Doha. È l'undicesima ma volta dal 7 ottobre 2023 che il capo della diplomazia statunitense viaggia nella regione nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica al conflitto.