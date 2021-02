Lunedì 22 febbraio, le partite di calcio in TV. In programma la sfida tra Juventus e Crotone che chiude la 23a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino per il monday night tra la squadra di Pirlo, a caccia del riscatto dopo il ko di Napoli e quello in Champions con il Porto, e l’ultima della classe di Stroppa che ha viene da quattro sconfitte consecutive. I bianconeri vogliono restare agganciati alle zone altissime della classifica, mentre i rossoblu sono a caccia disperata di punti con la zona salvezza distante 5 lunghezze. All'andata la sfida si chiuse a sorpresa 1-1 con i gol di Simy e Morata, e i bianconeri in 10 per il rosso a Chiesa. Juventus-Crotone sarà trasmessa su Sky, ecco tutte le info per vedere il match e gli altri in programma in TV e in diretta streaming.

Dove vedere Juventus-Crotone in TV e streaming

Juventus-Crotone sarà trasmessa in TV su Sky. Fischio d'inizio alle 20.45 per il posticipo del lunedì che chiude il programma della 23a giornata di campionato. La sfida tra i bianconeri e i rossoblu sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (202, 251 del satellite, 472, 473 del digitale terrestre). Diretta a partire dalle 20, per un confronto che sarà trasmesso anche in streaming su dispositivi portatili e computer. Sfruttando una buona connessione a internet, per vedere Juve-Crotone basterà collegarsi all'app SkyGo, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. I possessori di Smart TV potranno seguire il match, acquistandone il singolo biglietto sulla piattaforma on-demand live Now TV.

