Sabato 30 gennaio, le partite di calcio in TV oggi e stasera. Bologna-Milan alle ore 15, Sampdoria-Juventus alle 18 e Inter-Benevento alle 20.45 sono i 3 anticipi della 20sima giornata del campionato di Serie A (la prima del girone di ritorno) che rendono più ricca la programmazione in palinsesto tra Sky e Dazn. Riflettori puntati sulle sfide che si giocano in anticipo e che, in base ai risultati, possono ridisegnare i rapporti di forza in vetta alla classifica. Rossoneri al comando a quota 43 punti, +2 sui nerazzurri (41), +7 sui bianconeri (36, ma con una partita in meno da recuperare): è questa la fotografia attuale della graduatoria che domenica scorsa ha subito uno scossone nella parte alta del tabellone grazie alla vittoria dell'Atalanta proprio sulla capolista. Nel ricco menù televisivo del sabato ci sono anche altri match interessanti tra Serie B (Empoli-Frosinone), Premier League, Liga, Bundesliga. Attenzione anche all'evento clou per il calcio sudamericano con la finale tutta brasiliana Palmeiras-Santos (in onda su Dazn).

Bologna-Milan in TV e streaming

Bologna-Milan si gioca allo stadio Dall'Ara verrà trasmessa alle 15 in diretta TV, in chiaro per abbonati e in streaming sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 satellite). Collegandosi alla piattaforma Sky Go (per abbonati) oppure a Now Tv (pagando il ticket per il singolo evento) si potrà assistere al match anche on-line: lo si potrà fare attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) oppure mobili (notebook, tablet, smartphone).

Samp-Juventus, diretta TV e streaming

Fischio d'inizio per Sampdoria-Juventus alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova. La partita andrà in onda in diretta TV, in chiaro e in streaming per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite). Consueta diretta on-line su Sky Go oppure su Now TV: nel primo caso previo accesso alla apposita app riservata agli utenti del network satellitare; nel secondo sintonizzandosi sul sito per la trasmissione del singolo evento fruibile pagando il ticket previsto. Con quali dispositivi? I soliti tra fissi e mobili.

Dove vedere Inter-Benevento

Sarà Dazn a trasmettere in diretta streaming il terzo anticipo di un ricco sabato di calcio. Inter-Benevento inizia alle 20.45 e si gioca allo stadio Meazza di San Siro. Com'è possibile vedere la partita anche in diretta TV? Usufruendo di una smart tv che converte in immagini sullo schermo il segnale online oppure – ma in tal caso serve essere abbonati – sintonizzandosi sul canale 209 di Sky (Dazn 1).

Calcio in TV oggi e stasera sabato 30 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 30 gennaio: