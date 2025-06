video suggerito

Alcaraz-Fognini oggi a Wimbledon, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Carlos Alcaraz e Fabio Fognini apriranno il programma del torneo di Wimbledon 2025 sfidandosi oggi sul campo centrale nell'incontro di primo turno che inizierà alle ore 14. Diretta TV solo su Sky.

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz, campione in carica, apre il programma del campo centrale del torneo di Wimbledon. Come tradizione tocca al detentore del torneo giocare per primo il primo lunedì. Lo spagnolo alle ore 14:30 scenderà in campo contro Fabio Fognini, all'ultima partecipazione della carriera ai Championships. L'incontro si potrà vedere in diretta TV solo su Sky, streaming per abbonati con Sky GO e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro. I precedenti sono due, ha sempre vinto Alcaraz.

Giornata ricchissima, ovviamente, con la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile in campo. Dunque oltre ad Alcaraz con Fognini, scendono in campo anche Berrettini, finalista nel 2021, ma anche giocatori del calibro di Fritz, Rune e Medvedev in campo maschile. Giocano tra le donne Jasmine Paolini, finalista un anno fa, e Aryna Sabalenka.

A che ora gioca Alcaraz con Fognini a Wimbledon, orario e programma

Carlos Alcaraz e Fabio Fognini giocheranno la prima partita di Wimbledon 2025 sul campo centrale allo scoccare delle 14:30. L'incontro è al meglio dei tre set. Alcaraz è favoritissimo, considerata la sua stagione e quella di Fognini che è al canto del cigno. A seguire sul centrale toccherà a Paula Badosa contro l'inglese Katie Boulter. Chiudono il programma Zverev, numero 3, e Rinderknech.

Alcaraz-Fognini, dove vederla in TV e streaming

L'incontro di primo turno tra Carlos Alcaraz e Fabio Fognini si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Il torneo di Wimbledon è un'esclusiva di Sky e non sarà trasmesso in chiaro.

I precedenti tra Alcaraz e Fognini

Due i precedenti tra Carlos Alcaraz e Fabio Fognini. Due incontri e due vittorie per il tennista spagnolo, che si è imposto sia nel 2022 che nel 2023 nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Dunque 2-0 per Alcaraz, favoritissimo anche oggi contro il giocatore ligure, che a fine stagione lascerà il tennis.