Calciatore preso per il collo dall’allenatore avversario: arbitro e guardalinee non vedono Durante la partita tra Bursaspor e Erzincanspor c’è stato un episodio veramente incredibile. L’allenatore Ahmet Yildirim ha messo le mani al collo a Hasan Ayaroglu, calciatore della squadra avversaria.

A cura di Alessio Morra

Sui campi di calcio, purtroppo, si vedono, anche spesso, gesti orrendi, gesti violenti, tra calciatori stessi, vedi la rissa che ha fatto seguito a Juventus-Inter di Coppa Italia, o gesti sorprendenti come la gomitata di un guardalinee a Robertson in Liverpool-Arsenal. Ma forse mai si era visto un allenatore prendere per il collo un calciatore della squadra avversaria. Immagini, anzi scene, davvero, deprecabili che hanno visto protagonisti Ahmet Yildirim e Hasan Ayaroglu.

Sabato 8 aprile, in giro per il mondo si sono disputate, centinaia di partite. Tra queste pure quella tra il Bursaspor e l'Erzincanspor, due squadre che militano nella Seconda Divisione turca. Partita non di cartello tra due squadre che sono a metà classifica. Ma in campo ci si va sempre per vincere. Il Bursaspor si è imposto per 2-1. Gol di Unver, Akaydin e Altindis. Ma più che per il risultato il match si ricorderà per un episodio davvero vergognoso, e nemmeno sanzionato dall'arbitro.

Perché durante la partita c'è stato un violento scontro tra l'allenatore della squadra ospite, l'Erzincanspor, e il calciatore della squadra locale Hasan Ayaroglu. Gli animi rapidamente si scaldano. Il tecnico Ahmet Yildirim afferra per il collo Hasan Ayaroglu, le immagini sono forti. L'allenatore cerca di strozzarlo. Né l'arbitro né i guardalinee vedono nulla. Ma in tv il contatto fisico tra i due era tutto piuttosto evidente.

Il Bursaspor ha rinfocolato la polemica postando sui propri canali social la foto di quel contatto ed ha scritto solo una parola a corredo: "Giustizia?". Chiaro il richiamo al comportamento dell'arbitro che dopo il litigio in campo non ha estratto nemmeno un cartellino giallo. L'amministratore delegato dell'Erzincanspor si è scusato per quello che è successo in campo, considerato anche che quelle immagini hanno fatto il giro del mondo.