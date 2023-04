Il guardalinee rifila una gomitata a Robertson, rischia la squalifica: polemiche in Premier League Al termine del primo tempo di Liverpool-Arsenal il guardalinee Constantine Hatzidakis ha rifilato una gomitata al difensore dei Reds Andy Robertson. Hatzidakis è stato sospeso e rischia una squalifica.

A cura di Alessio Morra

La partita tra Liverpool e Arsenal, giocata nel giorno di Pasqua, è stata fantastica. I Gunners si portano sul 2-0, soffrono, proteggono il successo, sperano nei tre punti, ma alla fine vengono agganciati dai Reds che sbagliano pure un rigore e che si rammaricano per due prodigiosi interventi di Ramsdale, che ha protetto il 2-2. Un risultato che fa felice pure il City, che ora può rimettere nel mirino la capolista. Lo spettacolo è stato davvero enorme, ma ora questo match rischia di essere ricordato per un episodio davvero incredibile. Perché uno degli assistenti di linea ha rifilato una gomitata al difensore Robertson, e in Inghilterra infiamma la polemica.

Liverpool-Arsenal dunque è stata contrassegnata da qualcosa che probabilmente mai essere vista in un campionato di calcio così importante. Andy Robertson sul finire del primo tempo ha avuto una discussione con il guardalinee Constantine Hastzidakis. Lo scozzese sempre spingerlo leggermente, la reazione dell'assistente di linea è incredibile. Perché Hastzidakis ha rifilato una gomitata a Robertson, che dopo essere stato colpito al mento è inizialmente incredulo. Poi con i compagni di squadra va a discutere con l'arbitro Paul Tierney, che rifila un giallo al calciatore del Liverpool.

Appena i video dell'accaduto hanno iniziato a proliferare le polemiche si sono accese. Il PGMOL, l'organismo che gestisce gli arbitri professionisti inglesi, ha sospeso Hatzidakis, a tempo indeterminato. In attesa del responso dell'indagine della Football Association, l'ex attaccante Chris Sutton a BBC Radio ha detto: "Deve essere qualificato e stare fuori un certo numero di partite. Non si possono avere assistenti che tirano gomitate. Non so davvero cosa gli sia passato per la testa. Non ricordo un altro incidente del genere".

Due ex arbitro sono stati altrettanto duri, le parole di Keith Hackett a 5 Live: "Cerco di trovare un motivo per spiegare perché l'ha fatto, forse aveva paura? Non dovrebbe averne. Ha reagito in un modo sbagliato, ha chiaramente perso la calma. Se verrà giudicato colpevole, la sua carriera sarà a rischio".

Mentre Clattenburg, miglior arbitro al mondo nel 2016 (diresse la finale di Champions e degli Europei), non è stato tenero con Hatzidakis: "I giocatori possono spingere noi arbitri al limite. Possono provocare fino al punto in cui probabilmente si è tentati di reagire. Ma in nessun caso possiamo rispondere. Certamente non fisicamente. Hatzidakis lo ha fatto e ora si chiederà a gran voce che venga squalificato".

Klopp, naturalmente si è schierato dalla parte del suo calciatore, dicendo a caldo: "In diretta non l'ho visto, ma ho visto le immagini che parlano da sole. Non posso dire di più". Controcorrente, come al solito, Roy Keane: "Robertson è un "bambinone. Lui prende prima il guardalinee. Robertson dovrebbe preoccuparsi di più di difendere".