Buongiorno racconta il chiarimento tra Conte e il Napoli: “Ci siamo parlati a Castelvolturno”

Il primo tempo del Napoli contro l'Atalanta ha fatto capire che le polemiche degli ultimi giorni sono state superate: gli azzurri hanno vinto contro l'Atalanta segnando tre gol in un tempo solo, un segnale positivo che arriva subito dopo una sosta turbolenta che Antonio Conte ha vissuto con la sua famiglia, lontano dalla squadra. Si è preso qualche giorno di permesso, una circostanza che ha dato adito a discussioni di ogni tipo: c'è chi parlava di una spaccatura con la squadra, chi di un ammutinamento, ma il campo ha dato un responso diverso. Anche Alessandro Buongiorno ha parlato di una serenità rinnovata che gli permette di ragionare con un'altra testa.

Nell'intervista rilasciata a Sky prima della partita di Champions League contro il Qarabag il difensore ha raccontato come tutta la squadra ha superato la difficoltà che si è palesata sul suo cammino. Il Napoli ha ricompattato l'ambiente proprio nel momento più delicato di tutta la stagione dando una grande risposta ai tifosi che si aspettavano una vittoria convincente, ma è adesso che dovrà dimostrare di essere tronato tra le grandi nella corsa allo Scudetto.

Buongiorno analizza la situazione del Napoli prima del Qarabag

La cura Conte per il Napoli

Subito dopo la sconfitta con il Bologna qualcosa sembrava essersi rotto all'interno del giocatolo azzurro e le vacanze di Conte sembravano il preludio a qualcosa di più brutto. Una spaccatura, o peggio un divorzio a metà stagione che sarebbe stato clamoroso: sono state vagliate tutte le ipotesi ma alla fine l'allenatore è tornato a Napoli e la squadra ha ottenuto una vittoria importante contro l'Atalanta. Buongiorno ha spiegato cosa è successo negli ultimi giorni e perché è arrivato il grande cambiamento: "Ci siamo parlati a Castelvolturno, abbiamo ritrovato l'energia che era principalmente mentale. I periodi di difficoltà capitano a tutti. Siamo sempre stati col mister, abbiamo tanta fiducia in lui come lui in noi". Pace fatta e dubbi dissipati soprattutto sulle liti all'interno dello spogliatoio, dato che secondo il difensore la squadra ha sempre seguito Conte in ogni momento.

Conte dovrà superare l’esame Champions con il Napoli

Ora il test Champions

La vittoria contro l'Atalanta ha fatto bene al morale e alla classifica, ma ora c'è il Qarabag per raddrizzare il percorso in Europa. Il Napoli è 24esimo in classifica e ha vinto soltanto una partita delle 4 giocate fino a qui, un ruolino di marcia che non basta per pensare di qualificarsi agli ottavi anche tramite gli spareggi. Per questo la quinta partita non va steccata, soprattutto sulla base della ritrovata fiducia di tutto l'ambiente: gli azzurri devono scalare la classifica e serve una vittoria contro una delle sorprese di questa Champions, una squadra piccola ma dalle grandi ambizioni che ha battuto anche una grande come il Benfica.