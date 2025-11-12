Perché Antonio Conte è assente agli allenamenti del Napoli e non allenerà la squadra per giorni

I giocatori del Napoli non impegnati nella sosta per le nazionali si sono ritrovati tutti a Castelvolturno per la seduta di allenamento pomeridiana, ma con grande sorpresa non hanno trovato Antonio Conte ad attenderli. È una delle pochissime volte in cui l'allenatore ha saltato una sessione d'allenamento, la prima prevista dopo la sconfitta contro il Bologna che ha aperto un vero e proprio caso per gli azzurri. Qualcuno parlava addirittura di dimissioni, prontamente smentite dal presidente Aurelio De Laurentiis, e per questo l'assenza di oggi fa molto rumore.

Il campo e i risultati delle ultime partite questa volta non servono a spiegare ai tifosi perché in campo c'era solamente il vice Cristian Stellini e tutto il resto dello staff. Conte ha approfittato della sosta per prendersi qualche girono di permesso e stare assieme alla sua famiglia che vive a Torino, una piccola pausa già concordata in precedenza con la società e che lo terrà lontano dalla squadra fino a lunedì 17 novembre, il giorno del suo rientro a Napoli.

Perché Conte non era presente all'allenamento

L'assenza è completamente slegata dagli avvenimenti degli ultimi giorni ed era stata concordata con ampio anticipo con la società. Conte ha preso qualche giorno di permesso per stare con la moglie e la figlia a Torino e trascorrere del tempo in famiglia: i suoi calciatori sono quasi tutti con le nazionali e chi è rimasto a Napoli continuerà a svolgere regolarmente le attività previste sotto la guida del suo vice Stellini che dirigerà i lavori nei prossimi giorni.

Non c'è nessun vertice in programma con De Laurentiis per parlare del futuro, ma si tratta solo di una piccola pausa come già accaduto in precedenza in un periodo di inattività per i club. Conte riprenderà la sua attività a Castelvolturno lunedì 17 novembre: incontrerà la squadra per la prima volta dopo la sconfitta del Bologna e comincerà a lavorare con i suoi giocatori in vista della partita di campionato contro l'Atalanta, in programma al rientro dalla sosta.