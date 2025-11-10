De Laurentiis blinda Conte: “Orgoglioso di avere a fianco un uomo vero, le dimissioni sono una favola”

Aurelio De Laurentiis torna a parlare e lo fa in maniera perentoria via social – con alcuni tweet sul suo profilo su X, poi ripostati dall'account ufficiale del club azzurro – che non lasciano dubbi sulla posizione salda, anzi di più, di Antonio Conte, sulla panchina del Napoli: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"…, che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".

De Laurentiis ‘costretto' alla difesa pubblica di Conte dopo le voci incontrollate di addio al Napoli

Un intervento reso necessario dalla ridda di voci provocate dalle dichiarazioni molto forti – e per certi versi sorprendenti – fatte dal tecnico del Napoli dopo la brutta sconfitta per 2-0 a Bologna, che aveva fatto seguito ad altre prestazioni dei partenopei non all'altezza del loro status di campioni d'Italia, ma anche della ricca campagna acquisti condotta in estate.

Evidentemente Conte sentiva da un po' puzza di bruciato non solo in campo ma anche nello spogliatoio, una preoccupazione che andava oltre le cinque sconfitte subite in questo avvio di stagione (col culmine dell'umiliazione in Champions contro il PSV Eindhoven) e riguardava in primis l'atteggiamento della squadra, il "cuore" dei giocatori e la loro dedizione alla causa.

Cosa significano le parole di De Laurentiis: un messaggio forte non solo alla piazza ma anche ai calciatori

Le sue parole sul "non voler accompagnare un morto", le frasi molto dure sui calciatori che "pensano ognuno al suo orticello", l'annuncio di un imminente incontro col club che peraltro "sa già tutto", avevano fatto prefigurare gli scenari più disparati, fino all'ipotesi clamorosa di un addio anticipato di Conte al Napoli, dimissioni o risoluzione che fosse. Niente di tutto questo nelle intenzioni di De Laurentiis: il presidente azzurro si tiene stretto l'allenatore che gli ha appena dato il secondo Scudetto della sua gestione, il quarto della storia azzurra.

Leggendo tra le righe le parole di De Laurentiis, si può cogliere la volontà di dare una copertura molto robusta al proprio tecnico, usando frasi che vanno oltre la semplice fiducia ribadita: qua si parla di un fortissimo asse umano tra i due, di un appoggio incondizionato. È un messaggio molto chiaro non solo a tifosi e media, ma anche alla squadra: se qualcuno dei calciatori sperava che il Napoli scaricasse Conte, deve riporre tutto nel cassetto. Nessun alibi, così come nessuna speranza di un cambio in panchina. Il Napoli e Conte andranno avanti assieme ancora a lungo: chi si adegua, bene, chi non si adegua…