La Bundesliga è ufficialmente ripartita. Sono andate in scena oggi le partite del primo dei top 5 campionati europei a riaprire i battenti dopo l'emergenza Covid. Largo successo del Borussia Dortmund che ha travolto lo Schalke 04 nel derby della Ruhr con un perentorio 4-0. Protagonista il solito Haaland che ha segnato la prima rete del "nuovo corso" del massimo campionato tedesco. Solo un pari per l'RB Lipsia contro il Friburgo

Il Borussia Dortmund travolge lo Schalke 4-0, Haaland primo gol della nuova Bundes post-Covid

Tutto facile per il Borussia Dortmund contro lo Schalke. Non c’è stata partita nel derby della Ruhr con i gialloneri che alla mezz’ora sono passati in vantaggio con Haaland che ha così segnato la prima rete della “nuova Bundesliga” post-Coronavirus. Un gol che ha messo in discesa il match per i padroni di casa che in contropiede hanno trovato il raddoppio con Guerreiro allo scadere. Nel secondo tempo, è arrivato il tris di Hazard (che ha giocato, in sostituzione di Reyna infortunatosi nel riscaldamento) e il poker dello scatenato Guerreiro autore dunque di una doppietta. La squadra di Favre si porta dunque a meno uno dalla capolista Bayern impegnata domani sera contro l'Union Berlino

L'RB Lipsia fermato dal Friburgo. Colpo Hertha in casa dell'Hoffenheim

Solo 1-1 per l'RB Lipsia che non riesce dunque a tenere il passo del Dortmund. Il Friburgo ha sfiorato il colpaccio con Poulsen che ad un quarto d'ora dal termine ha risposto a Gulde. Brivido nel finale per il raddoppio degli ospiti segnato da Koch, annullato con il Var. Nelle altre sfide di giornata, bel colpo dell'Hertha che si è imposto 3-0 nello scontro diretto sul campo dell'Hoffenheim e per il Wolfsburg che ha espugnato il terreno dell'Augusta. Senza reti Dusseldorf-Paderborn con i padroni di casa che possono recriminare per i quattro legni colpiti.

La Bundesliga riparte dopo il Covid, i risultati della 26a giornata

Augusta-Wolfsburg 1-2, Borussia Dortmund-Schalke 4-0, Dusseldorf-Paderborn 0-0, Hoffenheim-Hertha 0-3, RB Lipsia-Friburgo 1-1, Eintracht-Borussia Moenchngladbach (ore 18.30) Colonia-Magonza (domenica 15.30), Union Berlino-Bayern Monaco (18), Werder Brema-Bayer Leverkusen (lunedì ore 20.30)

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco 55, Borussia Dortmund 54, RB Lipsia 51, Mönchengladbach 49, Bayer Leverkusen 47, Wolfsburg, Friburgo, Schalke 37, Hoffenheim 35, Colonia 32, Hertha 31, Union Berlino 30, Eintracht, Augusta 28, Magonza 26, Dusseldorf 23, Werder Brema 18, Paderborn 17