Buffon dopo aver sentito Conte: "Non credevo potesse dire certe cose. Mi sono chiesto: ma è lui?" L'ex portiere della Juve e della Nazionale non si lascia incantare dalle parole del tecnico del Napoli. "Andare a fare spalla a spalla con una sua ex squadra diventa tosta per tutte".

Le parole di Gigi Buffon su Antonio Conte e sul Napoli che ha pareggiato contro l'Udinese aiutano a decifrare lo stato d'animo del tecnico salentino. "In questo momento lui sta vivendo le pene dell'inferno", dice l'ex portiere della Juventus e della Nazionale e dà una lettura del tutto differente rispetto a quanto emerso nelle ultime conferenze stampa dell'allenatore prima (compreso la coda sul mercato chiuso senza rinforzi) e dopo la sfida contro i friulani.

"Mi ha fatto ridere sentirgli parlare di godersi il viaggio. Mi sono detto: ma è proprio lui?". Buffon mette le mani in faccia, sottolinea l'espressione con una faccia incredula e con l'ironia di chi non si lascia incantare. "Io lo conosco bene…", aggiunge poco dopo e lascia che a parlare siano esperienza di vita sportiva (per aver lavorato con lui in bianconero come nell'Italia) e umana, considerato il rapporto intessuto in tanti anni sia con l'uomo sia con il tecnico.

Chi crede che il riferimento all'Europa che può voler dire anche "Conference League" sia un segnale di resa si sbaglia. Chi pensa che la citazione all'obiettivo effettivo chiesto dal club ("non confondiamo la realtà") sia solo un modo per mettere le mani in avanti ha letto male il senso di quelle dichiarazioni. Chi proprio non riesce a grattare un po' la scorza dietro il quale si trincera allora sì, forse può anche pensare che Conte lanci messaggi come strali alla società, all'ambiente. E invece non è così.

"In un momento in cui c'era la stampa che lo pressava perché Kvaratskhelia non è stato sostituito con uno all'altezza – ha osservato Buffon durante l'intervento alla Domenica Sportiva -. ha invitato tutti ad apprezzare tutto quanto è stato fatto finora dalla sua squadra e a godersi il viaggio. A me a quel punto è venuto da ridere… ho messo le mani in faccia… non credevo che lui dicesse quelle cose. Ma è lui? mi sono chiesto".

Lo scetticismo dell'Azzurro è legato a quel che non si vede e lui ha toccato con mano in tanti anni di lavoro. "Per me è impossibile che lui si goda il viaggio, in mente ha l’obiettivo e lo vive con le pene dell’inferno". E allora perché ha parlato in quel modo? Il "vado in guerra con questi ragazzi" ha fondamento sensato oppure era solo fumo negli occhi?

"Io che lo conosco so cosa sta provando. Se Antonio ha detto certe cose è perché in quel momento voleva predicare calma perché Napoli è una città non semplice da gestire. Però una cosa mi sento di dire: andare a fare spalla a spalla con una sua ex squadra diventa tosta per tutte".

Cosa ha dato e cosa può dare ancora al suo Napoli? La chiosa di Buffon è altrettanto rivelatrice: "Conte ha una chiarezza tattica micidiale, ogni calciatore sa bene quello che deve fare. Ha la capacità di coinvolgere tutti verso un unico obiettivo. E averlo contro è insidioso".