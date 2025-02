video suggerito

Il Napoli pareggia pure con l'Udinese: Ekkelenkamp risponde a McTominay, Conte stecca Termina 1-1 Napoli-Udinese. La squadra di Conte non ha giocato la sua miglior partita. Nel primo tempo i gol di McTominay e Ekkelenkamp.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli non va oltre l'1-1 con l'Udinese, che ha giocato una partita splendida. La squadra di Conte allunga la serie utile, ma ottiene il secondo pareggio consecutivo. L'Inter ora è a -4, ma i nerazzurri saranno in campo lunedì sera contro la Fiorentina. E l'Atalanta è a -5. I gol nel primo tempo di McTominay e Ekkelenkamp.

Meret protagonista nel primo tempo

Avvio di partita bellissimo. L'Udinese nei primi venti minuti ha quattro nitide occasioni. Due volte i bianconeri si trovano davanti un super Meret, mentre Lucca è poco fortunato. Il Napoli, ovviamente, non sta a guardare e in quello stesso lasso di tempo ci prova un paio di volte, una con McTominay e una con Lukaku. Poi ha una grande occasione Politano che calcia male. Occasioni da gol una dietro l'altra, sempre. Poco dopo la mezz'ora Solet si inserisce bene sugli sviluppi di un corner, Bijol gli soffia il colpo di testa. Meret graziato. Poco dopo McTominay si divora il gol del vantaggio, letteralmente da due passi.

Gol di McTominay e Ekkelenkamp

Al 37′ il Napoli trova il gol del vantaggio con un gol di Scott McTominay che svetta e con un colpo di testa insacca, 1-0! Lo scozzese è ancora decisivo. L'Udinese rimette subito le cose in parità, Ekkelenkamp al 41′ segna un gol bellissimo. Il centrocampista dell'Udinese sfrutta un errore di Juan Jesus e Mazzocchi e con un tiro maestoso mette il pallone nell'angolino, 1-1, che il punteggio all'intervallo.

Conte cambia tutto l'attacco e fa esordire Okafor

Nella ripresa i ritmi sono più bassi. La posta in palio è alta. I tifosi cantano, inneggiano e provano a caricare il Napoli che cerca allargare le maglie bianconere dell'Udinese, che è bassa, ordinata e pronta a ripartire sempre. Tiri in porta veri non se ne vedono e Conte al 70′ toglie Lukaku, Anguissa e Politano, in campo Ngonge, Simeone e Raspadori. Il modulo è il 4-2-3-1. Cambia poco. Sava non è mai impegnato. Esce pure Lobotka, mentre l'Udinese se la gioca pure con Iker Bravo. Il finale è intenso, teso, c'è anche l'esordio di Okafor. Finisce 1-1. Secondo pareggio di fila per i partenopei.