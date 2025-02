Conte fa chiarezza sui piani del Napoli: “Non confondiamo la realtà, ora tutti vogliono tirarci giù”

video suggerito

Antonio Conte dopo il pareggio del suo Napoli contro l'Udinese ha dimostrato di non aver rimpianti per l'occasione persa di allungare momentaneamente sull'Inter, ma di pensare al punto conquistato in chiave Europa. La mancata vittoria non incide in maniera negativa su un percorso che per il mister azzurro resta "straordinario". E Conte ha parlato degli obiettivi fissati dal club ad inizio stagione.

Conte dopo Napoli-Udinese non fa drammi, le parole tra interviste e conferenza

Insomma guarda in casa propria Conte che nonostante il pareggio casalingo esalta il Napoli che a suo dire si sta spingendo oltre le aspettative: "Occasione persa per mettere pressione all’Inter? No, assolutamente. Dobbiamo guardare a noi stessi, forse è un’ulteriore occasione persa per fare punti per arrivare in Europa. Ci sta pareggiare con l'Udinese perché non dobbiamo confondere la realtà".

A più riprese Conte invita tutti a fidarsi delle sue parole e del rendimento della sua squadra senza pensare per ora alle potenzialità per lo Scudetto: "Noi stiamo facendo qualcosa di straordinario, fidatevi. E non dobbiamo confondere la realtà, dobbiamo farlo per l’ambiente, per i tifosi e i ragazzi stanno dando tutto e sono usciti stremati perché volevano la vittoria. È il nono risultato utile consecutivo, e fidatevi ve lo dico col cuore in mano: stiamo facendo qualcosa di straordinario".

Gli obiettivi del Napoli svelati da Conte, cosa gli è stato chiesto ad inizio stagione

Ma quali sono gli obiettivi del Napoli dunque? Ne ha parlato in conferenza stampa in modo molto chiaro: "Mancano 14 partite dove noi dobbiamo cercare di entrare in Europa. Vedendo il risultato e la classifica, diciamo che l’Europa normale è sparita. La richiesta era di entrare in Europa, poi se riusciamo ad entrare dalla porta principale, tanto di guadagnato. La richiesta da parte del club era di entrare in Europa, significa anche Europa League e Conference League giusto per mettere i puntini sulle i. Noi ci troviamo in questa posizione dove comunque, sta dando lustro a tutti e quindi dobbiamo cavalcare quest’onda sapendo che più stai in cima più il vento tira forte perché la gente vuole tirarti giù. Poi arrivano le squadre che ci mettono il 110% quando giocano con te perché siamo una squadra che sta andando forte a dispetto di come eravamo partiti".

Entrando nello specifico, sulla partita, Conte ha spiegato quelli che sono stati gli errori del suo Napoli che avrebbe meritato i 3 punti: "Le difficoltà sono state quelle di non concretizzare occasioni importanti. Dopo il gol far rientrare subito in partita l’Udinese. Queste le due fase cruciali. Noi le situazioni nel secondo tempo sono andato scemando, ma nel primo tempo abbiamo creato tanto. Abbiamo avuto il pallino tirando più in porta, ma quando hai le occasioni devi sfruttarle altrimenti vai in affanno. Ci sta il pareggio con l’Udinese che è molto fisica e ha giocatori di cui sentiremo parlare presto perché andranno in squadre importanti. Noi abbiamo pressato tanto ed è inevitabile che quando succede questo sulle palle lunghe con Lucca dominante… siamo stati bravi ad evitare ripartenze".