Bergomi è una sentenza sul Napoli di Conte: “È tornato e adesso è più forte dell’anno scorso”

Beppe Bergomi ha spiegato da dove nasce il cambiamento vincente del Napoli post sosta: “Nelle difficoltà Antonio Conte ha trovato delle soluzioni vincenti. E nelle soluzioni ha trovato giocatori diversi”. E fa i nomi che non ti aspetti: Lang, Neres, Beukema.

Il Napoli sbanca l'Olimpico si prende i tre punti e rivola in testa alla classifica di Serie A anche se sempre in compagnia di qualcun altro, in questo caso il Milan di Allegri. Poco conta perché il successo contro la Roma, scalzata dalla vetta, anche al netto di polemiche o dubbi arbitrali, ha mostrato una squadra totalmente rigenerata dal dopo sosta e mini-crisi pre Nazionali. Antonio Conte ha mostrato una squadra più che in salute sia sul fronte fisico che mentale, a tal punto da scatenare l'entusiasmo di Beppe Bergomi negli studi Sky: "Il Napoli è tornato adesso più forte rispetto all'anno passato". E fa i nomi della svolta.

A dirlo sono prima di tutto i numeri e il campo: per il Napoli con l'Olimpico è arrivata la terza vittoria di fila ne l giro di 7 giorni tra Serie A (Atalanta e Roma) e Champions League (Qarabag). Una inversione di rotta decisa ed evidente in cui i partenopei hanno dato il classico colpo di spugna dopo le critiche e le nuvole plumbee sopra Castel Volturno: la "cura" Conte ha funzionato, con i suoi silenzi prolungati e le scelte che finalmente stanno ripagando in campo, anche trasformando la necessità in virtù, con i tanti assenti che riempiono ancora l'infermeria. A spiegare i motivi principali di questa trasformazione che mette in allarme tutte le avversarie, è Beppe Bergomi che nel post Roma-Napoli ne traccia i motivi principali.

Bergomi elogia Conte: "Nelle difficoltà ha trovato soluzioni vincenti"

"Il Napoli è tornato". Questa la sentenza con cui apre la propria riflessione esaltando la squadra di Conte: "Lo abbiamo visto in Champions e posso dire che è tornato ora anche più forte dell'anno scorso, perché nelle difficoltà Antonio Conte ha trovato delle soluzioni vincenti. E nelle soluzioni ha trovato giocatori diversi". L'analisi di Bergomi quando entra nello specifico evidenzia la doppia trasformazione riuscita al tecnico: sul fronte tattico e sul piano mentale. "Prima pensavano di averle solo in una determinata maniera e invece le cose sono cambiate".

Bergomi fa i nomi che non ti aspetti: "Lang, Neres e Beukema"

Bergomi fa i nomi che hanno trasformato il Napoli, rimodellato da Conte: "Soprattutto Lang, poi Neres in quella posizione. McTominay poi ha dimostrato di poter giocare dappertutto, dietro al centrocampo a due, dietro alla punta. Insomma, può giocare dove vuole perché riesce sempre ad essere dominante" sottolinea l'ex campione del mondo '82. "Poi c'è Beukema, che non era partito bene anche nella testa di Antonio Conte, quando veniva sempre scelto dopo Juan Jesus e adesso gioca titolare. Tutto questo permette di allargare la rosa e se si va a vedere quanti ne aveva ancora fuori, ritengo che il Napoli oggi e di oggi coinvolgendo tutti, è più forte di quello dell'anno scorso".

Le prossime partite del Napoli in 9 giorni: Cagliari, Juve e Benfica

Una sentenza che sta dando merito ad Antonio Conte ma che dovrà avere la risposta corretta solo dal campo dove i partenopei sono subito richiamati senza soste. Ora gli impegni si chiamano Cagliari – in Coppa Italia – il prossimo 3 dicembre, poi Juventus – il 7 – e quindi Benfica – il 12 dicembre: tre partite che saranno l'ultimo spartiacque dopo il quale poter dare conferma anche alle parole di Bergomi.