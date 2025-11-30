Mostrano in diretta a Conte il tweet di De Laurentiis: “Ma il presidente si riferiva a me?”

Il Napoli torna da Roma con una vittoria pesantissima, che consente agli azzurri di andare in vetta alla classifica appaiando il Milan, e allora nel dopo partita Ciro Ferrara piazza la battuta dagli studi di DAZN nei confronti di Antonio Conte: "La prossima sosta puoi stare una settimana a casa, nessuno dirà niente, perché da quella settimana sono cambiate tantissime cose".

Il tecnico azzurro prima sorride, poi si fa serio e annuncia che quello che è accaduto dopo la disfatta di Bologna (e il suo discorso molto duro in conferenza) diventerà una prassi durante le soste per le nazionali: "In Inghilterra è una cosa usuale, al Chelsea e al Tottenham non la chiedevo neanche, me la davano di diritto. L'avevo già fatto e d'accordo con il club, visto che ci sono quattro mesi in cui giochiamo sempre, era una cosa d'accordo con il club e ripeto una cosa che d'ora in avanti lo farò sempre, perché ho uno staff molto bravo e quindi, così come facevo in Inghilterra, rimarrò a casa per una settimana, perché comunque la pressione, preparare la partita ogni tre giorni, è tanto. Ecco quindi dare anche una boccata d'ossigeno a me, alla mia famiglia e anche a chi rimane a Castel Volturno (ride, ndr) è una cosa positiva".

Il buon umore è comprensibile per Conte e quando Diletta Leotta gli mostra in diretta il tweet di Aurelio De Laurentiis per celebrare la vittoria del Napoli ("Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!"), il tecnico ci scherza sopra ipotizzando che il destinatario non fosse lui: "Ma il presidente si riferiva a me, quindi?", dice scoppiando a ridere e trascinando alle risate anche i presenti in studio.

"Per un attimo ha temuto che fosse autoreferenziale", gli fa da spalla Ferrara, alludendo al possibile riferimento del presidente azzurro a se stesso. "Sì", ammette Conte, ridendo ancora di più, prima di elogiare a spada tratta la sua squadra, che ha ripreso a marciare nonostante le tante assenze per infortunio.

"Sono veramente contento per i ragazzi – dice il tecnico leccese – perché ribadisco che per noi è un momento comunque da elmetto. Mantenerci con questo standard è qualcosa secondo me di incredibile. Dobbiamo sapere che comunque per un bel po' dovremo fare di necessità virtù, però con questo spirito, questo entusiasmo, bisogna andare avanti tutti uniti, compatti, superando tutte le difficoltà. Lo abbiamo dimostrato battendo una squadra forte come l'Atalanta, il Qarabag che è la sorpresa della Champions e oggi venire qui a Roma e vincere in una maniera convincente è stato fondamentale".