Beppe Marotta ricoverato in ospedale per Covid: “Condizioni in miglioramento”

L’a.d. dell’Inter Marotta è ricoverato all’Humanitas di Rozzano a causa del Covid. Le condizioni di Marotta sono in miglioramento. Il dirigente nerazzurro è stato ricoverato nei giorni scorsi e il 25 febbraio era risultato positivo al Coronavirus. L’a.d. viene seguito da Alberto Zangrillo.