Adriano Galliani ex dirigente del Milan e oggi del Monza ha subito un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed è stato ricoverato a scopo precauzionale in ospedale a causa del Covid. Due settimane fa il club brianzolo aveva fatto sapere che Galliani era stato trovato positivo dopo aver effettuato il tampone ed è finito in isolamento domiciliare. Ora i medici hanno deciso precauzionalmente di ricoverarlo in ospedale.

Galliani è un uomo di calcio, da oltre quarant'anni fa parte di questo mondo, è stato dirigente del Monza prima di diventare il fidatissimo braccio di Silvio Berlusconi. Profondo conoscitore di calcio ed è abilissimo nel trattare con i procuratori e le altre società ha contribuito ai grandi successi del club rossonero – che nell'era Berlusconi ha vinto cinque volte la Champions League. Dopo la cessione del Milan da parte di Berlusconi, Galliani è rientrato velocemente nel mondo del calcio sempre grazie all'ex Premier che lo ha voluto con sé al Monza, club brianzolo che ha il grande obiettivo di conquistare la promozione in Serie A.

Da tre anni Galliani è anche un Senatore della Repubblica, venne eletto nelle fila di Forza Italia nelle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018.

