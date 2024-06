Bentaleb ricoverato d’urgenza in ospedale: “Pregate tantissimo per Nabil, ti amiamo”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Tutto il Lille e il calcio francese si sono stretti nelle ultime ore intorno a Nabil Bentaleb, 29enne centrocampista della nazionale algerina che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale martedì sera: non si conosce il motivo del ricovero – i media francesi ipotizzano un infarto alla luce anche del vissuto del calciatore, non nuovo a problematiche cardiache – quello che è certo è che si tratta di una vicenda abbastanza grave. Lo dimostrano i messaggi dai toni accorati postati sui social dai compagni di squadra dei Bentaleb, che invitano a "pregare tantissimo" per lui.

Nabil Bentaleb in un Lille-Marsiglia dello scorso aprile

Il Lille annuncia il malore di Bentaleb: "Gli siamo vicini in questa dura prova"

È stato il Lille a rendere noto l'accaduto con un comunicato pubblicato sul proprio sito: "Il LOSC informa che Nabil Bentaleb ha avuto un malore la sera di martedì 18 giugno. Il giocatore è stato immediatamente preso in cura e portato all'ospedale universitario di Lille per il ricovero. Il LOSC accompagna Nabil il più vicino possibile in questa dura prova e gli fornisce tutto il suo sostegno. Il club invita inoltre ad un maggiore rispetto per la vita privata dei propri giocatori".

I messaggi dei compagni: "Coraggio, ti amiamo"

Dopo la diffusione della notizia, molti dei compagni di squadra di Bentaleb nel Lille e nell'Algeria si sono riversati sui social per far arrivare al giocatore il loro sostegno e invitare tutti a fare altrettanto, a testimonianza di una situazione evidentemente molto delicata. "Mio Nabil, sii il più forte in questo momento, tutti i nostri pensieri sono con te. Pregate molto, molto intensamente per Nabil. Ti amiamo", ha scritto Remy Cabella in una storia Instagram.

La storia di Remy Cabella per Bentaleb

"Sii forte e guarisci presto, fratello. Ti tengo nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Ti amo fratello mio", ha scritto il turco Yusuf Yazici, giocatore del Lille che è attualmente agli Europei con la sua nazionale. "Tanto coraggio a mio fratello, tornerai più forte", ha aggiunto Adam Ounas. E ancora: "Coraggio fratello mio", ha scritto Angel Gomes.

Il messaggio di Yusuf Yazici per il suo compagno nel Lille

Nabil Bentaleb – un passato nel Tottenham e nello Schalke – è arrivato al Lille un anno fa dall'Angers. Un trasferimento che era stato sospeso dopo un problema riscontrato durante la visita medica dello scorso luglio: miocardite, un'infiammazione del cuore che il più delle volte è benigna, dovuta a un virus o a un batterio, ma che richiede cure lunghe. Alla fine il calciatore è riuscito a unirsi al club a fine agosto, disputando una stagione da protagonista sotto la guida del neo allenatore del Milan Paulo Fonseca: 34 presenze in tutte le competizioni, titolarissimo in mediana.