Bellingham rischia la squalifica per l’esultanza con il Real Madrid: ripete un vecchio gesto volgare

La vittoria del Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona ha scatenato un mare di polemiche soprattutto per il finale controverso dove le due squadre hanno rischiato di accendere una rissa. Ma non è passato inosservato neanche il gesto fatto da Jude Bellingham dopo il gol del 2-1, quello che ha deciso la vittoria per i Blancos: l'inglese è ricaduto in un errore già commesso durante gli Europei del 2024, quando aveva esultato in modo osceno irridendo gli avversari.

Lo ha fatto ancora una volta contro il Barcellona, tutto ben documentato dalle immagini scattate dai fotografi a bordocampo che potrebbero inchiodarlo. Con la maglia dell'Inghilterra se la cavò soltanto con una multa, ma questa volta la sanzione potrebbe essere ben diversa dato che si tratta di una recidiva.

Il gesto osceno di Bellingham contro il Barcellona

Subito dopo il gol l'inglese si è lasciato andare a un'esultanza volgare nei confronti dei blaugrana, anche se non è chiaro se fosse rivolta alla panchina avversaria oppure ai tifosi. Non è la prima volta che accade, dato che Bellingham era già stato multato per 30mila euro per lo stesso gesto osceno commesso a Euro2024 contro la Slovacchia: in quel caso il centrocampista era stato squalificato per una giornata, ma la sospensione sarebbe stata applicata soltanto se avesse ripetuto il gesto nel giro di un anno.

L’esultanza oscena di Bellingham contro la Slovacchia nel 2024

Per sua fortuna la sentenza era stata emessa nel mese di luglio e il periodo di prova è scaduto, ma essendo la seconda volta Bellingham rischia davvero una squalifica e anche una sanzione da parte del Real Madrid. Contro la Slovacchia si salvò specificando che il gesto era rivolto verso alcuni tifosi rivali che lo avevano infastidito, ma questa volta la situazione potrebbe essere completamente diversa: l'inglese non è al sicuro da una sospensione e anche da una tirata di orecchie da parte di Xabi Alonso che ha da gestire diverse situazioni molto spinose.